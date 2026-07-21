Ejecutan una sentencia que anula por tránsfuga el sueldo a un edil de Churriana (Granada)

Granada, 21 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada) ha ejecutado ahora una sentencia firme ratificada por el Tribunal Supremo (TS) por la que reclama a un concejal las retribuciones que recibió como parte del equipo de Gobierno del PP al considerar que fue un tránsfuga.

El PSOE de este municipio del área metropolitana de Granada ha lamentado que el alcalde, Antonio Narváez (PP), haya esperado años para ejecutar la sentencia firme que anuló las retribuciones concedidas al entonces concejal no adscrito Juan Antonio Yeguas.

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Se trata de un concejal que concurrió a las elecciones municipales bajo las siglas del PSOE y terminó integrándose en el gobierno local de los populares, un cambio que los socialistas denunciaron en los tribunales por transfuguismo.

El portavoz municipal socialista, Manuel López Gabaldón, ha calificado de significativo que el Ayuntamiento vaya a ejecutar una sentencia ratificada por el Supremo cuando quedan unos meses para las próximas elecciones municipales.

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"Llevamos meses registrando documentación para exigir la ejecución de la sentencia. Si no llega a ser por la insistencia y el seguimiento permanente, probablemente este asunto habría seguido guardado en un cajón", ha afirmado Gabaldón.

El socialista ha interpretado que esta dejadez del alcalde evidencia "una falta de voluntad política" para cumplir una resolución judicial que da la razón al PSOE después de años de batalla en los tribunales.

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La causa se remonta al año 2019, cuando el PSOE recurrió el acuerdo por el que el PP daba retribuciones y responsabilidades de gobierno al concejal no adscrito, una decisión que los tribunales terminaron declarando nula por vulnerar la normativa vigente y los principios recogidos en el Pacto Antitransfuguismo.

"No estamos pidiendo ningún trato especial. Lo que exigimos es que se haga lo mismo que se haría con cualquier expediente en el que una persona mantiene una deuda con el ayuntamiento. Existe una obligación de actuar para recuperar unos recursos que pertenecen a todo el pueblo", ha señalado el portavoz socialista.

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Gabaldón ha confiado, además, en que se recupere el dinero para beneficio de los vecinos y que no se utilicen las instituciones para premiar conductas vinculadas al transfuguismo. EFE

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