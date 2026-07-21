Baskonia-Joventut y Valencia-Barça, semifinales de la Supercopa Endesa

Badalona (Barcelona), 21 jul (EFE).- Kosner Baskonia-Asisa Joventut y Valencia Basket-Barça serán los duelos de semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputará el 19 y 20 de septiembre próximos en el Palau Olímpic de Badalona.
El sorteo de la competición, que reúne a Joventut como anfitrión, Baskonia como vencedor de la Copa del Rey y a Valencia Basket y Barça como ganador y finalista, respectivamente de la Liga Endesa, se ha celebrado este martes en el Museo de Badalona y ha contado como mano inocentes con la exnadadora Mireia Belmonte, hija predilecta de la ciudad. EFE
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