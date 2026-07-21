Albares pide "dejar trabajar con serenidad a la Justicia" al ser preguntado por Zapatero

Santander, 21 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho, a la pregunta de si mantiene la confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que "es el tiempo de la justicia" y "lo mejor que podemos hacer todos es dejar trabajar con serenidad a la Justicia".

Albares ha señalado, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menendez Pelayo en Santander, que entiende el interés mediático de este caso, pero ha reiterado "que lo mejor que podemos hacer todos es que la Justicia trabaje con serenidad".

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"Que todo el mundo pueda explicarse. El expresidente Zapatero dejó muy claro que el se iba a explicar, la Justicia tiene sus tiempos y vamos a respetarlos", ha concluido. EFE

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