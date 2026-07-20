Espana agencias

Se activa la UME por el fuego en Ejulve (Teruel)

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada por el fuego declarado este lunes por la tarde en Ejulve (Teruel), que continúa avanzando y ya se han desalojados tres masías de la zona, informaron fuentes del Gobierno de Aragón.

Las autoridades han extremado la vigilancia por si fuera necesario evacuar algún municipio.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, explicó que el incendio de Ejulve afecta a una zona de reforestación que ya se había quemado.

PUBLICIDAD

Los primeros medios comenzaron a actuar poco después de conocerse el fuego, a las 17.45 horas, y este martes se intensificará el ataque con medios aéreos.

La complicada orografía dificulta el trabajo de las brigadas terrestres, por lo que la extinción dependerá en gran medida de los recursos aéreos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

El portero de España ha vuelto a hacer referencia a su comentado momento con la cantante al usar su canción en la presentación

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Varios artistas como Saiko, Aitana, Lola Índigo o Ana Mena han entretenido a los aficionados presentes en el evento

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Fiesta en Cibeles: las mejores fotos de la celebración de la selección española en Madrid tras ganar el Mundial

‘La Roja’ ha recorrido los lugares más emblemáticos de Madrid para celebrar la segunda estrella. Una selección de imágenes refleja el ambiente festivo y la pasión de los aficionados

Fiesta en Cibeles: las mejores fotos de la celebración de la selección española en Madrid tras ganar el Mundial

Resultado La Primitiva hoy 20 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultado La Primitiva hoy 20 de julio

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del lunes 20 de julio de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del lunes 20 de julio de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama frena la estrategia de Zapatero: descarta por ahora reclamar más información a EEUU sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

El juez Calama frena la estrategia de Zapatero: descarta por ahora reclamar más información a EEUU sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

ECONOMÍA

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

DEPORTES

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”

Fiesta en Cibeles: las mejores fotos de la celebración de la selección española en Madrid tras ganar el Mundial