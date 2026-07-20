Se activa la UME por el fuego en Ejulve (Teruel)

Madrid, 20 jul (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada por el fuego declarado este lunes por la tarde en Ejulve (Teruel), que continúa avanzando y ya se han desalojados tres masías de la zona, informaron fuentes del Gobierno de Aragón.

Las autoridades han extremado la vigilancia por si fuera necesario evacuar algún municipio.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, explicó que el incendio de Ejulve afecta a una zona de reforestación que ya se había quemado.

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Los primeros medios comenzaron a actuar poco después de conocerse el fuego, a las 17.45 horas, y este martes se intensificará el ataque con medios aéreos.

La complicada orografía dificulta el trabajo de las brigadas terrestres, por lo que la extinción dependerá en gran medida de los recursos aéreos. EFE