Sánchez alerta de que negar la emergencia climática "solo nos hace más vulnerables"

Madrid, 19 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que "negar la emergencia climática no hace que desaparezca", sino que "nos hace más vulnerables", al referirse al incendio de Guadalajara, que ha calcinado ya más de 13.000 hectáreas.

El presidente del Gobierno, que sigue con "máxima atención" la evolución del incendio, ha expresado, a través de la red social X, su "reconocimiento" a quienes trabajan "sin descanso para proteger vidas y contener el fuego".

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"Negar la emergencia climática no hace que desaparezca. Solo nos hace más vulnerables", ha apuntado el presidente del Gobierno, que se ha referido a este incendio de Castilla-La Mancha, por el que 21 poblaciones han sido evacuadas, o están en fase de evacuación, y 800 personas han sido desplazadas.

Sánchez ha lanzado este tuit dos días después de que la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, hiciera un llamamiento a la unidad para un pacto de estado frente a la emergencia ante incendios en un contexto en el que se estaba interviniendo en el incendio que afecta a la comarca zaragozana de las Cinco Villas. EFE

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