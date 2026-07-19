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Las palabras de Luis de la Fuente tras conquistar el Mundial 2026: “Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas”

La selección española se impuso a Argentina por 1-0 en el marcador gracias a un gol de Ferran

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El seleccionador español Luis de la Fuente (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El seleccionador español Luis de la Fuente (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

España cose la segunda estrella al pecho. La Roja consiguió imponerse a una Argentina que solo ofreció resistencia en la defensa. El partido, cargado de expectativas tras la polémica suspensión de la Finalissima, enfrentaba a dos selecciones decididas a demostrar quién merece ser considerada la mejor del planeta. Los de Luis de la Fuente volvieron a escribir su nombre en la historia al acabar con Argentina en la prórroga tras un partido impecable, donde intentaron una y otra vez.

Desde el inicio, España mostró una clara superioridad táctica y técnica. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se esposó al balón y controló el ritmo del encuentro. Los once futbolistas españoles lograron dominar todos los aspectos del juego, imponiéndose en el centro del campo y generando las mejores ocasiones. A pesar de este dominio, el marcador no se movió durante los noventa minutos reglamentarios. La defensa argentina y las intervenciones del guardameta Emiliano “Dibu” Martínez evitaron que España pudiera adelantarse antes en el marcador. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni resistió con diez jugadores durante buena parte del tramo final, pero no pudo evitar que el desenlace se resolviera en la prórroga.

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La tensión aumentó en el tiempo extra. España buscó el gol con insistencia, aunque sufrió con dos tantos anulados y un último ataque de Argentina que puso en vilo a los aficionados. Finalmente, el gol decisivo llegó gracias a Ferrán Torres, quien aprovechó una jugada colectiva para marcar y desatar la celebración en las gradas y en el banquillo español. El tanto de Torres materializó el sueño de toda una generación de futbolistas y aficionados que habían esperado este momento desde 2010, año del primer título mundialista para La Roja.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España Festejos España
Los jugadores celebrando (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Las palabras de Luis de la Fuente

Al término del partido, el seleccionador Luis de la Fuente expresó su satisfacción y emoción por el logro alcanzado. “Mucho orgullo, por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de familia, buenos y grandes futbolistas con un talento excepcional... siento orgullo”, manifestó De la Fuente. El entrenador también destacó el proceso de consolidación del equipo y el compromiso mostrado en los últimos años: “Estoy muy emocionado, después de echar la vista atrás de pensar en ellos, hemos ganado todo, todo, con esta generación de futbolistas”.

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De la Fuente reconoció, además, las dificultades que supuso enfrentarse a Argentina en una final tan exigente. “Creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes, las intervenciones de Dibu ha impedido que se ganara antes, que nos pusieron antes por delante en el marcador pero es una final de mundial y hay que sufrir incluso contra diez y estamos preparados para todo”, señaló el seleccionador nacional.

El delantero de la selección española, Ferran Torres (EFE/ Lavandeira Jr)
El delantero de la selección española, Ferran Torres (EFE/ Lavandeira Jr)

Ferran Torres, el hombre del partido

Tras el partido, el primero en pasar por lo micrófonos de La 1 fue el héroe del partido, Ferran Torres: “Creo que al final el gol es de 47 millones de personas, no mío. El destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos”. Al ser preguntado por el partido: “Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero nosotros hemos dependido de nosotros y lo hemos demostrado una vez más”.

Respecto a su gol, afirmó: “Una liberación muy grande, he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial pero el destino está escrito y gracias a Dios que siempre me da fuerzas para seguir, como digo... Dios le da las cosas a quien más se lo merece”. Del partido: “Argentina ha planteado este tipo de partido y más con la expulsión pero he mantenido las pulsaciones”.

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