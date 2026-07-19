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Sánchez abrirá en Argelia una nueva etapa bilateral que aumentará las importaciones de gas

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Madrid, 19 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende certificar con su visita a Argelia de este lunes la plena recuperación de la normalidad en la relación bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental, y abrir una nueva etapa en la que aumentar las importaciones de gas argelino.

Una sola vez ha visitado Sánchez hasta ahora Argelia, en 2020, dos años antes de que ese cambio de posición sobre el Sáhara (que el Gobierno mantiene) respaldando la propuesta marroquí de autonomía, deteriorara la relación hasta el punto de que el país magrebí llegó a retirar a su embajador en Madrid y a suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.

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Fue a partir de 2023 cuando comenzó un deshielo gradual que supuso el regreso del embajador, la recuperación de la interlocución diplomática y el restablecimiento de las relaciones comerciales, hasta que en la visita a Argel que hizo el pasado marzo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, le comunicó la reactivación del Tratado de Amistad.

Tebboune se reunirá con Sánchez, una imagen con la que fuentes del Gobierno subrayan que se escenificará la plena recuperación de la normalidad en las relaciones entre los dos países en un proceso en el que consideran que ha influido positivamente la posición de España ante la crisis en Oriente Medio y, en concreto, a favor del pueblo palestino ante la situación en Gaza.

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Sánchez se desplazará a Argel desde Nueva York tras presenciar la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, y estará acompañado en esta visita por Albares y por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La presencia de Aagesen evidencia la relevancia que otorga el Gobierno a uno de los objetivos de este viaje, el relacionado con el ámbito energético.

Prueba de ello es que este lunes estarán también en la capital argelina los representantes de las cuatro empresas españolas clave en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.

Argelia es el principal suministrador de gas a España (que es el segundo comprador europeo a ese país solo por detrás de Italia), y el Gobierno considera que aún hay potencial para aumentar esas importaciones y asegura que también hay interés para ello por parte de las autoridades argelinas, que aspiran igualmente a recibir más inversiones en este sector.

Según el último boletín estadístico publicado por Enagás este mes, el gas natural procedente de Argelia representa casi un 34 % del total recibido por España en el primer semestre, por delante de Estados Unidos, con un 29,4 %.

La mayor parte llega a España a través del gasoducto Medgaz, que conecta por el Mediterráneo los yacimientos argelinos con Almería, aunque hay otra (algo más de un 10 %) que llega como gas natural licuado (GNL) en barcos metaneros.

El objetivo es aumentar la importación de gas por las dos vías, aunque el Gobierno resalta la estabilidad especial que aporta el hacerlo mediante tubo y baraja la posibilidad de que ese incremento pueda situarse en torno a un 10 %.

Pero las fuentes citadas recalcan que aún debe concretarse ese porcentaje, en qué condiciones se hace y cómo se lleva a cabo, algo que queda en manos de las empresas tras el impulso político para ello que será una de las claves de la visita de Sánchez.

Más allá del gas, el Gobierno espera que se sienten también las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovable y aumentar las exportaciones a Argelia, país con el que hay un déficit importante.

Además, espera situar en buena posición a empresas españolas ante grandes licitaciones en ámbitos como el ferroviario, aeroportuario, tecnológico, de defensa o de infraestructuras de agua.

Sánchez iniciará su visita con una reunión con el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, antes de hacer la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Mártires de la independencia argelina.

A continuación mantendrá un encuentro con empresarios españoles con intereses en el país, y cerrará su agenda con la reunión con el presidente Tebboune. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 55012809858)

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