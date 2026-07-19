Piscinas, toldos y árboles, así protegen los refugios a los animales ante el calor extremo

Andrés Saborido

Málaga, 19 jul (EFE).- Los refugios de animales se enfrentan al calor del verano con piscinas, toldos y árboles en sus instalaciones para afrontar una época en la que además se produce un aumento de ingresos en las protectoras como consecuencia de las vacaciones.

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Muchos perros, por ejemplo, disfrutan en las piscinas, que son de PVC y se vacían y limpian cada mañana para ellos, ha explicado a EFE Ángela Molina, voluntaria del Refugio de Animales y Plantas de Málaga.

La sombra de los árboles plantados años atrás también da un respiro a los animales. Además, ahora se están incorporando a las zonas de juego para crear refugios climáticos.

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La protectora suele sacar a los animales fuera del refugio, pero debido a las altas temperaturas se evita hacerlo, sobre todo los meses de julio y agosto, según explica Marta Gelices, también voluntaria.

En sus casetas los perros tiene sus cubos para poder beber agua, pero este calor provoca que estos se metan incluso dentro de ellos para refrescarse, como si fueran su propia piscina.

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Los síntomas que pueden darse en los perros que sufren por el calor es que tosen bastante, se sienten asfixiados, jadean, se sienten fatigados y sobre todo se encuentran muy "apagados".

Las altas temperatura no solo generan problemas de salud en los animales, también provoca que proliferen plagas de insectos como pulgas o garrapatas.

Molina ha explicado que ya han recibido llamadas por animales en situaciones muy graves de parásito e insectos, aunque siempre hay más perros que sufren de maltratos, son abandonados o padecen desnutrición.

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El refugio de animales y plantas de Málaga han acogido 453 animales en el primer semestre del año 2026, de los que 336 son perros y 117 gatos, según Carmen Manzano, presidenta de la protectora. EFE

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