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Marta Platel: Las criadas eran invisibles, pero en sus casas lo veían y escuchaban todo

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Irene Dalmases

Barcelona, 19 jul (EFE).- La periodista y escritora Marta Platel viaja hasta la Barcelona de 1941, cuando la presencia e influencia de la colonia nazi en la ciudad era notable, en su segunda novela, 'El baile de las criadas', con la que ganó el último Premio de Novela Fernando Lara, y en la que pone en el foco a un grupo de sirvientas.

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En una entrevista con EFE, la novelista explica que la memoria es "caprichosa" y un día, de repente, pensó en aquellas mujeres que veía de pequeña en casas de familias acomodadas, quienes, siendo apenas unas niñas, muchas de ellas analfabetas, habían dejado sus pueblos para recalar en la gran ciudad para servir a unos "señores" a cambio de "comida y techo" durante el resto de sus vidas.

Consideró que podría armar una historia literaria con ellas, hacerlas protagonistas, puesto que "en muchas ocasiones fueron prácticamente esclavas, pero necesitaba un eje histórico".

Empezó a documentarse y tuvo claro que la acción tenía que transcurrir en la posguerra española, en el año 1941 cuando "el ejército nazi dominaba la escena bélica europea y las visitas de los altos cargos nazis se sucedieron en España, además de que en el caso de Barcelona se adueñaron de edificios públicos para hacer sus fiestas, con esvásticas en las calles, o un cuadro enorme de Hitler en el escenario del Palau de la Música durante un concierto".

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"¿Por qué no juntar la presencia de los nazis en Barcelona con las criadas que había en muchas casas y que eran las grandes invisibles, pero lo veían y escuchaban todo?", se preguntó.

Publicada por Planeta, la novela comienza cuando llega a la capital catalana desde un pueblo de Burgos la joven Melisa Arranz para entrar a servir en casa de los Llebrera, una familia pudiente, del régimen franquista, en la que ya trabaja su mejor amiga del pueblo, Lucía.

Aunque ejercerá de criada, Melisa no es una sirvienta al uso -proviene de una familia republicana y lee a Juan Ramón Jiménez- es una mujer atractiva y, una tarde, en un baile en el Salón Cibeles, conocerá a Kurt, un hombre que cambiará su vida para siempre.

Secretos, dos mundos diferentes -el de los señores y el del servicio-, espías y tráfico de obras de arte son algunas de las cuestiones que irán sobrevolando las páginas de esta obra, con vueltas de tuerca, y que Platel entregó cuando faltaban unas horas para finalizar el plazo de admisión al premio Fernando Lara.

Autora de otra novela, 'El último vuelo de la abeja reina', actualmente es jefa de compras en la revista Lecturas y, aunque tuvo algunas dudas al principio, "como no tenía nada que perder, decidí que podía presentarme al premio, porque me gustaba cómo había quedado la historia, con unos personajes que habían adquirido vida propia".

Novela coral, pero "tampoco la quería de muchos personajes", se centra en cinco criadas -Melisa, Lucía, Patro, Matilde y Antoñita-, todas ellas con una biografía propia, con el nexo de que todas salieron de sus pueblos de origen, huyendo de la miseria, para labrarse un futuro en la ciudad y no pasar hambre, que era lo que ocurría en sus pueblos".

Defiende, asimismo, que ninguna de ellas es "tonta", y precisa que "lo que no tienen es cultura, pero lo captan todo, incluso la que trabaja en una casa alemana, sin entender el idioma".

Enfrente, tienen a Doña Isabel, la señora Llebrera, que sigue los preceptos de la Sección Femenina de Falange; su marido, el oportunista Don Arturo, o a Dagmar von Lechner, destacada miembro de la colonia nazi en Barcelona, casada con Erich von Lechner, el vicecónsul alemán.

Bien aceptada por los primeros lectores que se han enfrentado a la trama, algunos le han pedido que haga una continuación, pero Marta Platel subraya que 'El baile de las criadas' es una historia cerrada y ella no tiene ganas de repetirse, aunque promete que ya está dándole vueltas a un nuevo relato con el que volver a enganchar a sus seguidores. EFE

(foto)

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