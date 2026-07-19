Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer desaparecida en Soses (Lleida)

Barcelona, 19 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer la pasada noche en el municipio leridano de Soses, a la que previamente se había dado por desaparecida.

La policía catalana ha informado este domingo de que a las 22:45 horas de anoche recibió el aviso de la desaparición de la mujer en Soses, tras lo que se inicio su búsqueda, hasta que se localizó el cuerpo sin vida de la mujer.

PUBLICIDAD

Los Mossos precisan que los agentes desplazados al lugar han podido comprobar que se trata de una muerte "con indicios de violencia".

La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el caso, que se encuentra bajo secreto sumarial. EFE