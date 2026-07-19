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Holaluz asegura que el proceso de inhabilitación es "un trámite administrativo puntual"

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Barcelona, 19 jul (EFE).- La compañía Holaluz considera que el procedimiento iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica para extinguir su habilitación como comercializadora de energía eléctrica es "un trámite administrativo puntual" y ha dado garantía de suministro a sus clientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informó ayer, sábado, de que ha iniciado el procedimiento administrativo para dejar sin habilitación a Holaluz para proveer de energía eléctrica al considerar que la firma ha incumplido las obligaciones exigidas para el ejercicio de esta actividad.

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En un comunicado remitido al regulador bursátil BME GROWTH, y al que ha tenido acceso EFE, Holaluz asegura que "se trata de un trámite administrativo puntual dentro del marco regulatorio del sector, que la compañía está gestionando conforme a los procedimientos habituales".

La nota, firmada por la cofundadora y presidenta ejecutiva de la compañía, Carlota Pi, precisa que "se espera contar con un resultado en los próximos días, dentro de los plazos legales previstos".

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"La actividad comercial de la compañía -destaca- continúa desarrollándose con total normalidad. El suministro eléctrico a todos los clientes está plenamente garantizado y no se ve afectado por este proceso", del que "la sociedad mantendrá informado al mercado de cualquier novedad relevante" que se registre.

El Ministerio, que considera que la compañía ha incumplido las obligaciones exigidas para el ejercicio de su actividad, ha iniciado también el procedimiento para el traspaso de los clientes de la compañía a un comercializador de referencia.

La resolución fue adoptada el pasado 16 de julio por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio y abre un plazo de diez días hábiles para que la compañía presente las alegaciones que considere oportunas, que comienza este domingo.

La comercializadora, que cotiza en el mercado alternativo bursátil BME Growth, redujo en 2025 sus pérdidas un 29,5 %, hasta los 22,2 millones de euros, mientras que sus ingresos descendieron un 41 %, desde los 271 millones de 2024 hasta los 158,9 millones de euros.

La compañía ha atribuido en los últimos meses la evolución del ejercicio a la fase final del proceso de homologación judicial de su plan de reestructuración financiera y al posterior desembolso del préstamo convertible, tras la entrada del fondo Icosium como máximo accionista.

La empresa cerró 2025 con 167 trabajadores, frente a los 292 del ejercicio anterior, lo que supone una reducción de plantilla del 42,8 %, y con unos 221.000 contratos activos en España. EFE

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