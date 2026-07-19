Gobierno C-LM estudia plan de recuperación en La Mierla(Guadalajara) para impulsar campo y turismo cuando cese el fuego

El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra perfilando una estrategia de actuación en la zona afectada por el incendio de La Mierla de cara a impulsar tanto al sector primario como al turístico cuando regrese la normalidad.
Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por Europa Press destacan la zona por su riqueza ambiental, foco de atracción de turismo de naturaleza, entorno que necesitará un revulsivo toda vez que las llamas queden sofocadas.
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El fuego está activo desde el pasado jueves y afecta ya a 12.000 hectáreas, con más de 700 personas desalojadas.
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