García-Page tacha al modelo de financiación autonómica de "la mayor amenaza a la igualdad"

Madrid, 19 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que el modelo de financiación autonómica es "la mayor amenaza a la igualdad" entre los españoles de toda la democracia, y ha garantizado que no van "a pasar por ahí".

En una entrevista que publica este domingo el diario El Mundo, el presidente castellanomanchego afirma que el modelo de financiación "es absolutamente reaccionario" y señala que le "duele como pocas cosas que, por conveniencia, lo esté planteando el Gobierno, mercadeando con lo más sagrado para un socialista, que es la igualdad".

PUBLICIDAD

Le "duele" también, agrega en la entrevista, su partido, el PSOE, y sostiene que "el proyecto de Sánchez es Pedro", a quien pide que "sea valiente" y convoque las elecciones generales antes de las municipales y autonómicas del mes de mayo ya que, si las posterga a después de esa fecha, sería "el ejemplo de cobardía política más grande" que haya visto en la dirección socialista de Madrid.

El que Sánchez no las convoque responde a que la dirección dice 'sotto voce' que se da por hecho que habrá una hecatombe electoral" y es una forma de retrasarla.

PUBLICIDAD

"Dicen que cuando perdamos, va a quedar sólo un solar, pero que no se confunda nadie, lo importante es el solar", afirma el presidente castellanomanchego, que asegura: "Algunos nos estamos empeñando en no movernos del solar por miedo a que lo vendan. En un solar con cimientos puedes reconstruir; lo malo es que te vendan el solar a cualquier fondo buitre de la política, que hay muchos". EFE