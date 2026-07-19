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Entra en vigor la ley de la UE que limita la destrucción de prendas no vendidas

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Madrid, 19 jul (EFE).- A partir de este domingo, las grandes empresas textiles ya no podrán destruir el excedente de ropa y calzado no vendidos, una medida con la que la Unión Europea (UE) busca impulsar la economía circular, aunque el sector de la reutilización advierte de que el verdadero desafío sigue siendo frenar la sobreproducción.

La prohibición se enmarca en el Reglamento europeo sobre diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR), en vigor desde julio de 2024, que pretende mejorar la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos comercializados en la UE.

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Además de impedir la destrucción de productos textiles, obliga a las grandes compañías a informar sobre el volumen de productos no vendidos que desechan y el destino que reciben, mientras que las empresas medianas dispondrán de un periodo transitorio hasta 2030.

Según datos de la Comisión Europea, cada año entre el 4 % y el 9 % de los productos textiles no vendidos se destruyen antes de ser utilizados, una práctica responsable de alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2 anuales.

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Sin embargo, desde la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) consideran que la medida, aunque "importante", no ataca el origen del problema.

"Es una medida importante, pero no ataca la raíz del problema de la 'ultrafast fashion', que es la sobreproducción de un producto de baja calidad que rápidamente se convierte en residuo", explican desde la organización.

A juicio de AERESS, la prohibición obligará principalmente a modificar la forma en que las empresas gestionan el 'stock' sobrante, más que su forma de producir.

"La situación ideal sería que cambiase la forma de producir, pero a corto y medio plazo no creemos que esto se pueda dar. Probablemente cambiará la forma de gestionar el excedente", señalan.

Las prendas podrán destinarse a la reutilización, el reciclaje u otras vías autorizadas, mientras que la destrucción solo estará permitida en circunstancias excepcionales, como riesgos para la salud o daños irreparables.

En este nuevo escenario, la organización considera que las entidades de economía social pueden desempeñar un papel relevante al recibir parte de los excedentes para prepararlos para una segunda vida.

"Este tipo de prendas van a suponer una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad", destacan.

La reutilización -asegura AERESS-  debe seguir siendo la prioridad frente al reciclaje, ya que mantiene la prenda en circulación durante más tiempo y evita fabricar otra nueva.

"La reutilización conserva un mayor valor que el reciclaje y reduce el consumo de materias primas, agua y energía asociado a la producción textil", dicen.

La asociación considera que la nueva normativa puede contribuir a reducir la destrucción de excedentes, especialmente entre las marcas más preocupadas por preservar el valor de sus productos.

No obstante, alerta de que muchas empresas de moda ultrarrápida podrían limitarse a buscar nuevas vías para dar salida a ese 'stock' sin reducir su volumen de producción.

Por ello, reclaman completar el reglamento con medidas dirigidas a reducir la sobreproducción, incentivar el diseño de prendas más duraderas e impulsar la reutilización y el reciclaje mediante inversiones e instrumentos económicos que favorezcan un modelo textil verdaderamente circular. EFE

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