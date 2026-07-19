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El Congreso retoma esta semana la ley para nacionalizar saharauis, pero el Pleno no la aprobará hasta septiembre

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La Comisión de Justicia del Congreso se reunirá el próximo jueves, 23 de julio, con el objetivo de aprobar el dictamen de la proposición de ley para conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española y sus descendientes. No obstante, la previsión es que su aprobación por el Pleno se produzca ya en el nuevo periodo de sesiones, que arranca en septiembre.

La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se acreditará por DNI español (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros. El PSOE no ha aceptado dar por buenos los papeles emitidos por el Frente Polisario, que no está oficialmente reconocido como autoridad.

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La solicitud para la adquisición de la nacionalidad no estará sujeta a gravamen alguno y se presentará en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, que será a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

MÁS DE UN AÑO EN LA 'NEVERA' DEL CONGRESO

Esta iniciativa estuvo más de un año en la 'nevera' del Congreso y Sumar, especialmente la diputada de origen saharaui Tesh Sidi, llevaba desde abril tratando de reactivarla ofreciendo a los grupos progresistas, incluido el PSOE, una propuestas de enmiendas transaccionales que agrupara las distintas aportaciones.

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Durante el mes de junio, los dos partidos que integran el Gobierno de coalición acercaron posturas y acabaron pactando una serie de cambios en la redacción original que fueron avalados el 30 de junio por la ponencia con apoyo de los socios de izquierda, mientras que Junts optó por la abstención. El PP --que inicialmente era favorable a la iniciativa-- y Vox votaron en contra, pero quedaron en minoría.

Dado que julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios, el Ministerio de Justicia solicitó a la Mesa del Congreso que habilitara este mes para poder continuar la tramitación. La intención de Sumar era que el debate en comisión se hubiera convocado para el 14 de julio para poder votarla en el Pleno extraordinario que se va a celebrar el día 23.

Pero como finalmente ha sido ese día el fijado para la reunión de la Comisión de Justicia, si se aprueba el dictamen de la proposición, su aprobación en Pleno no tendrá lugar hasta la primera sesión ordinaria de septiembre, a no ser que se convoque otro Pleno extraordinario antes. Con todo, después quedaría el trámite del Senado.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, destacó este miércoles, durante la visita institucional de un grupo de niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz', que la ley pronto verá la luz y defendió la obtención de la nacionalidad como un "derecho histórico" de los saharauis.

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EuropaPress

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