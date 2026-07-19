El Congreso obligará a los diputados a detallar más sus currículos distinguiendo entre formación y experiencia laboral

El Congreso implantará a partir de la próxima legislatura un nuevo formulario para que sus señorías puedan afinar más los datos de los currículos que constan en sus fichas parlamentarias distinguiendo entre su formación académica y la experiencia profesional.

Al inicio de cada legislatura, los diputados electos deben rellenar varios formularios que incluyen una declaración de actividades, otra de bienes y rentas y una tercera de intereses económicos, y junto a ellos volcar en su perfil institucional algunos datos biográficos, entre ellos su formación académica y los cargos públicos o privados.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cada diputado o diputada decide qué datos incluye en este apartado, por lo que, en aplicación del I Plan de Parlamento Abierto, el Congreso quiere estructurar el currículum en la ficha de cada una de sus señorías, "asegurando una presentación homogénea de la información sobre su formación, trayectoria profesional y experiencia parlamentaria".

En concreto, según la propuesta aprobada por la Mesa del Congreso, a la que tuvo acceso Europa Press, la Cámara pretende que a partir de la próxima legislatura cuando los diputados rellenen el correspondiente formulario con sus datos biográficos desglosen en el mismo los "títulos académicos" y "actividad profesional", un cambio este que va en línea como otros parlamentos de nuestro entorno.

PUBLICIDAD

Además, la Mesa que preside la socialista Francina Armengol ha aprobado que facilitará la publicación de la información contenida en estos formularios en el portal de datos abiertos en formatos reutilizables.