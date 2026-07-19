Diez grandes discos de 2026 a los que dar otra oportunidad en verano, de Raye a Quevedo

Javier Herrero

Madrid, 19 jul (EFE).- Algunos han sido un éxito en España gracias a los más jóvenes, pero arrastran aún prejuicios del público adulto; otros han sido número 1 en el extranjero, pero apenas han calado dentro de nuestras fronteras. Con el verano encima y más tiempo de descanso, he aquí diez discos de 2026 que merecen una reescucha.

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Con su primer disco se convirtió en la artista que más Brit Awards se llevó en una sola noche y la crítica coincidió en que esta intérprete y compositora se ha superado con su nuevo trabajo, un álbum confesional, orquestal, denso y ligero a la vez, lleno de guiños al mundo del musical, con 'hits' como 'Where Is My Husband' y cimas como 'Click Clack Symphony' junto a Hans Zimmer.

Tachada al inicio como una estrella adolescente más del pop estadounidense al rebufo de Taylor Swift, disco a disco ha demostrado su evolución y crecimiento hacia latitudes interesantes que, desde el pop, sí, la emparejan con el espíritu descarado de las Riot Grrrl y a la vez con la melancolía de The Cure, con Robert Smith participando incluso en este tercer álbum.

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Muchas veces enterrada por falta de tino en sus últimos discos siendo quien antaño solía marcar la pauta, su reencuentro con Stuart Price, el productor de 'Confessions on a Dance Floor', se vio como un acto desesperado de quien además no solía repetirse. No lo hace y la "ambición rubia" sale victoriosa con este homenaje a la cultura 'rave' y a la pista de baile como un lugar para trascender.

La compositora e intérprete sueca tenía muy difícil superar sus últimos trabajos, con un 'Dancing On My Own' que se ha convertido en el epítome del llorar bailando. Nada aquí supera ese tema, pero está la ambición por explorar nuevos territorios, como la reclamación del derecho a existir como madre soltera, también en la expresión del deseo.

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Mientras muchos esperaban este viernes su nuevo disco de estudio, son otros muchos los que consideran que el mejor trabajo de la revolucionaria y joven compositora británica que aceleró el pop es la banda sonora que este mismo año publicó para la revisión cinematográfica de 'Cumbres borrascosas'.

Hubo quien erróneamente consideró que con la disolución de su binomio creativo con Marcel Bagés, su carrera también terminaba. Todo lo contrario. Se tomó tiempo para aprender (entre otras cosas producción y computación, lo que le ha permitido aquí investigar los límites de la IA) y para encontrar su voz en un disco lleno de experimentación pero también de alma y reivindicación feminista.

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El artista mallorquín, que viene de ofrecer un concierto en el estadio Metropolitano, no es por nada el artista español más escuchado en Spotify fuera de España. Huyendo del ruido, se refugió en la montaña y concibió un disco que reflexiona sobre la identidad y las inseguridades, con la colaboración de Kali Uchis y sonidos más sofisticados.

El noveno álbum de estudio del cantautor asturiano, que incluye colaboraciones de Albert Pla y Rodrigo Cuevas, es una reivindicación de lo que tiene valor pero no carece de impurezas ni imperfecciones, de lo poético que hay en lo político y viceversa, con temas como 'Fíu', un homenaje a una orgullosa familia de izquierdas y más concretamente a su madre.

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La banda gallega más venerada del 'indie' español no ha entregado nunca un disco mediocre, a juicio de la crítica, tampoco aquí, un álbum que parte de la premisa de que, cuando todo alrededor parece diseñado por otros, es el momento de construir espacios propios, apostando por el volumen y el ruido una vez más como forma de incomodar y cuestionar desde la música.

Aunque de las 11 semanas que lleva en lista en España solo dos se ha quedado fuera del número 1, existe aún un amplio segmento del público que reniega del canario y lo asocia con un sonido básico, sin asomarse a este trabajo que recoge las señas de identidad de su tierra y su papel de puente sobre todo musical con la identidad hispanoamericana, descubriendo que el merengue puede ser muy español. EFE

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