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Demuestran que el material lunar podría usarse para construir infraestructuras en la luna

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València, 19 jul (EFE).- Un equipo de investigación ha demostrado que el propio material lunar podría usarse para construir carreteras, pistas de aterrizaje y edificios en la luna, ya que los regolitos lunares tienen mejores propiedades de conducción del calor si se calientan con microondas que en hornos tradicionales.

Personal investigador de la Universitat Politècnica de València, perteneciente al Laboratorio DIMAS del Instituto de Tecnologías de Información y Comunicaciones-ITACA, y del Surrey Space Centre de la Universidad de Surrey ha dado un paso más hacia la posible construcción de infraestructuras en la Luna.

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Ha demostrado que las piedras o regolitos lunares se calientan de forma más eficiente y rápida con microondas que con otros métodos tradicionales, como el calentamiento en horno.

Este avance ofrece una posible solución para la fabricación sostenible de carreteras, pistas de aterrizaje o edificios in situ, utilizando los propios materiales estructurales lunares y sin necesidad de transportarlos desde la Tierra.

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En el estudio, el equipo ha analizado diversas formas de calentar, fundir o procesar a altas temperaturas un regolito lunar, un material abundante en la superficie del satélite terrestre, según un comunicado remitido por la UPV.

Este tipo de piedra, sinterizada o fundida, puede emplearse como materia prima para construir infraestructuras en la Luna, lo que la ha convertido en objeto de diversas perspectivas de estudio con este fin. Una de ellas es encontrar la manera más eficiente, rápida y sostenible de tratarla.

Ahora, la investigación llevada a cabo por el Laboratorio DIMAS-ITACA UPV y el Surrey Space Centre confirma que el calentamiento por microondas podría ser la solución más óptima.

Durante el proceso de estudio, se analizaron las características de dos simulantes de piedras lunares: las de los mares y las de las tierras altas.

El objetivo era obtener sus propiedades dieléctricas, es decir, cuánta energía eléctrica pueden almacenar y cuánta pierden durante el proceso térmico.

Los materiales se calentaron desde la temperatura ambiente hasta la de fusión bajo una atmósfera de nitrógeno para evitar la contaminación de la atmósfera terrestre durante las mediciones.

Los investigadores e investigadoras descubrieron que el calentamiento por microondas permite que los regolitos absorban más energía y más rápidamente que con otros procedimientos tradicionales.

Esto supone que el proceso de fusión de piedras lunares mediante microondas mejora no solo la eficiencia energética, sino también la velocidad del proceso, con el fin de obtener materiales óptimos para la construcción.

Los mecanismos de calentamiento por microondas son muy diferentes a los del horno, ya que implican la conversión directa de energía electromagnética en calor, en lugar de la transferencia térmica por gradientes de temperatura.

Como resultado, las muestras calentadas por microondas y por horno pueden no presentar el mismo estado material a la misma temperatura global. En ese aspecto radica la importancia de saber cómo se comportan ciertos materiales según el procedimiento con el que se calienten.

“Comprender cómo responde el regolito lunar al calentamiento por microondas es clave, ya que permitirá diseñar procesos más eficientes y controlados para la construcción en la Luna”, comenta Beatriz García-Baños, investigadora del Laboratorio DIMAS-ITACA de la UPV.

José Manuel Catalá, director del Laboratorio DIMAS-ITACA y también investigador del estudio, añade que “además de optimizar el consumo de energía, la técnica de calentamiento por microondas acelera el proceso de fusión o densificación de los regolitos, ya que calienta el material desde el interior”.

El estudio ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV) mediante una Ayuda a Primeros Proyectos de Investigación (PAID-06-24). EFE

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