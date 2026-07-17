Urtasun se desmarca de Puente: Hay que pedir al TC y al Supremo que apliquen la amnistía

Barcelona, 17 jul (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha desmarcado este viernes del ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha apostado por "poner la presión" sobre el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo para que apliquen la ley de amnistía.

En declaraciones a los medios desde la presentación en Barcelona del programa español para la Bienal Internacional del Libro de São Paulo, Urtasun ha señalado que lo que hay que hacer es pedir a los tribunales que apliquen la ley de amnistía "en toda su integridad".

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Según Urtasun, el Supremo "podría aplicar ya la ley de amnistía mañana" y permitir que "vuelvan" Puigdemont y otros líderes independentistas en la misma situación que él.

Por ello, ha pedido "poner la presión sobre las instancias judiciales", para que apliquen la sentencia del TJUE "lo antes posible".

"Es sobre ellos que recae la responsabilidad, hay que exigirles agilidad en la aplicación de la ley de amnistía", ha añadido.

Tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, Puente ha defendido el regreso del expresident: "Si yo fuera el señor Puigdemont, me plantaba hoy en España sin ninguna duda".

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Desde la red social X, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha replicado a Puente: "Cuanta miseria y frivolidad".

Por otra parte, Urtasun ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "le debe una disculpa y una rectificación a la sociedad española", porque la sentencia del TJUE "desmonta todas y cada una de las mentiras que lanzó" al denunciar que la ley de amnistía era "inconstitucional y contraria al derecho europeo". EFE

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