Turull ve una "anomalía democrática" que haya jueces que se nieguen a aplicar la amnistía

Barcelona, 17 jul (EFE).- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha denunciado este viernes la "anomalía democrática" que a su juicio representa el hecho de que haya jueces en España que se nieguen a aplicar la ley de amnistía.

El Tribunal Supremo mantendrá la orden de detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, según señalaron a EFE fuentes jurídicas.

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En declaraciones a TV3, Turull ha celebrado la "victoria en términos jurídicos y políticos" que supone el aval del TJUE a la ley de amnistía, pero ha constatado "la anomalía democrática que hay en el Estado español", ya que "determinados jueces actúan más como justicieros que como jueces".

"Hay un cruce de poderes, el poder judicial quiere hacer de poder legislativo, y el poder ejecutivo actúa al margen del legislativo", ha denunciado.

Lo que han hecho magistrados del Supremo como Pablo Llarena o Manuel Marchena, ha dicho Turull, es "activismo político con toga", porque "se rebelan contra la voluntad del poder legislativo".

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Para Turull, "la justicia española se puede comparar con las peores justicias de países no democráticos" porque está "retorciendo todos los argumentos" para no aplicar "una ley que no les gusta".

La sentencia del TJUE, según Turull, no cambia en "nada" la relación de JxCat con el PSOE, con el que ayer no hubo "contactos" para comentar las consecuencias que pueden derivarse del fallo: "No nos fiamos del PSOE ni de Pedro Sánchez", ha añadido. EFE

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