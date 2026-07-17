Tabla de tiempos del primer libre para el Gran Premio de Bélgica

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:
.1.
Max Verstappen
NED
Red Bull
1:47,070
.2.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
a 0,145
.3.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,207
.4.
Isack Hadjar
FRA
Racing Bulls
0,252
.5.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,452
.6.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,533
.7.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,861
.8.
George Russell
GBR
Mercedes
0,889
.9.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,164
10.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,336
11.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,362
12.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,892
13.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,940
14.
Alexander Albon
THA
Williams
2,267
15.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
2,333
16.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2,379
17.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
2,642
18.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,769
19.
Sergio Perez
MEX
Cadillac
3,156
20.
Carlos Sainz
ESP
Williams
3,792
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
5,738
22.
Jak Crawford
USA
Aston Martin
6,129
EFE
arh/cmm
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