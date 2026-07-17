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Tabla de tiempos del primer libre para el Gran Premio de Bélgica

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Redacción deportes, 17 jul (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:

.1.

Max Verstappen

NED

Red Bull

1:47,070

.2.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

a 0,145

.3.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

   0,207

.4.

Isack Hadjar

FRA

Racing Bulls

   0,252

.5.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

   0,452

.6.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

   0,533

.7.

Lando Norris

GBR

McLaren

   0,861

.8.

George Russell

GBR

Mercedes

   0,889

.9.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

   1,164

10.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

   1,336

11.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

   1,362

12.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

   1,892

13.

Oliver Bearman

GBR

Haas

   1,940

14.

Alexander Albon

THA

Williams

   2,267

15.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

   2,333

16.

Esteban Ocon

FRA

Haas

   2,379

17.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

   2,642

18.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

   2,769

19.

Sergio Perez

MEX

Cadillac

   3,156

20.

Carlos Sainz

ESP

Williams

   3,792

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

   5,738

22.

Jak Crawford

USA

Aston Martin

   6,129

EFE

arh/cmm

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