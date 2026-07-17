Espana agencias

Suben a 12.600 las hectáreas afectadas por el incendio de Orés (Zaragoza)

Guardar
Google icon

Zaragoza, 17 jul (EFE).- El incendio forestal de Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), sigue activo y el número de hectáreas afectadas ha subido a 12.600, con un perímetro aproximado de 60 kilómetros.

Según han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el fuego continúa fuera de capacidad de extinción y los trabajos se centran en mantener medios desplegados por todo el perímetro para tratar de consolidarlo y asegurar la protección de los pueblos.

PUBLICIDAD

Alrededor de mil personas continúan desalojadas de los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en Zaragoza, y Petilla de Aragón, en Navarra, siguen cortadas las carreteras A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 y CV-628 y el suministro eléctrico se ha restablecido en todas las localidades afectadas.

Los medios aéreos se concentran en el flanco izquierdo (sector 5) y flanco derecho (sector 6), en los que continúan avanzando las llamas, y la previsión es que en las horas centrales del día el viento sople del suroeste, lo que podría contribuir al avance del flanco izquierdo.

PUBLICIDAD

Además, partir de las 20.00 horas, se espera de nuevo un cambio de viento a norte acompañado de rachas de 30 o 40 kilómetros por hora, lo que podría hacer avanzar el flanco derecho en dirección a Luesia.

En estos momentos trabajan sobre el terreno más de 400 efectivos y más de una veintena de medios aéreos de distintas administraciones.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha pedido a la ciudadanía que evite este fin de semana los desplazamientos a las zonas próximas al incendio, salvo por causas estrictamente necesarias, al subrayar que menos tráfico y movimiento en la zona facilita el trabajo de los servicios de emergencia y mejora la seguridad. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La princesa Leonor y la infanta Sofía, de estreno en su aparición sorpresa: de la blusa de 420 euros de la heredera al traje rosa a conjunto de su hermana

Las hermanas se han unido a la audiencia del rey Felipe y la reina Letizia, pese a que no estaban incluidas en la agenda

La princesa Leonor y la infanta Sofía, de estreno en su aparición sorpresa: de la blusa de 420 euros de la heredera al traje rosa a conjunto de su hermana

La Guardia Civil investiga a un alcalde de Vox como presunto causante del incendio de La Mierla (Guadalajara)

El fuego ya ha arrasado 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar siete pueblos de la zona

La Guardia Civil investiga a un alcalde de Vox como presunto causante del incendio de La Mierla (Guadalajara)

Froilán cumple 28 años más discreto que nunca: de la estrecha relación con su abuelo Juan Carlos I a sus nuevos proyectos en Abu Dabi

El nieto mayor del rey emérito ha encontrado cierta tranquilidad lejos de las anécdotas que marcaron su adolescencia en Madrid

Froilán cumple 28 años más discreto que nunca: de la estrecha relación con su abuelo Juan Carlos I a sus nuevos proyectos en Abu Dabi

Resultados del Super Once del 17 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 17 julio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

ECONOMÍA

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

El precio de los coches nuevos puede subir en España: una nueva normativa europea obligatoria hará que los vehículos cuesten entre 400 y 800 euros más

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”