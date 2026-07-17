Suben a 12.600 las hectáreas afectadas por el incendio de Orés (Zaragoza)

Zaragoza, 17 jul (EFE).- El incendio forestal de Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), sigue activo y el número de hectáreas afectadas ha subido a 12.600, con un perímetro aproximado de 60 kilómetros.

Según han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el fuego continúa fuera de capacidad de extinción y los trabajos se centran en mantener medios desplegados por todo el perímetro para tratar de consolidarlo y asegurar la protección de los pueblos.

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Alrededor de mil personas continúan desalojadas de los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en Zaragoza, y Petilla de Aragón, en Navarra, siguen cortadas las carreteras A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 y CV-628 y el suministro eléctrico se ha restablecido en todas las localidades afectadas.

Los medios aéreos se concentran en el flanco izquierdo (sector 5) y flanco derecho (sector 6), en los que continúan avanzando las llamas, y la previsión es que en las horas centrales del día el viento sople del suroeste, lo que podría contribuir al avance del flanco izquierdo.

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Además, partir de las 20.00 horas, se espera de nuevo un cambio de viento a norte acompañado de rachas de 30 o 40 kilómetros por hora, lo que podría hacer avanzar el flanco derecho en dirección a Luesia.

En estos momentos trabajan sobre el terreno más de 400 efectivos y más de una veintena de medios aéreos de distintas administraciones.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha pedido a la ciudadanía que evite este fin de semana los desplazamientos a las zonas próximas al incendio, salvo por causas estrictamente necesarias, al subrayar que menos tráfico y movimiento en la zona facilita el trabajo de los servicios de emergencia y mejora la seguridad. EFE

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