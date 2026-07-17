Sesenta detenidos por una trama que falsificaba documentación para contratar a migrantes

Alicante, 17 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 60 personas tras desarticular una red de falsificación documental que operaba en Orihuela (Alicante) y que buscaba facilitar la documentación necesaria para que personas migrantes pudieran trabajar legalmente pese a su situación irregular.

Según un comunicado de la Policía Nacional, la operación comenzó a finales de 2025 al detectar presuntas falsedades en resguardos de solicitud de protección internacional llevados a cabo por personas de nacionalidad colombiana y utilizados para darse de alta en la Seguridad Social.

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El foco se puso al principio en varias empresas del sector agroalimentario diseminadas por distintas localidades de la comarca alicantina de la Vega Baja y de la provincia de Murcia. La investigación giraba entonces en torno a los efectos de la concesión del derecho de asilo, que implicaba el reconocimiento de los derechos establecidos en el Estatuto de Refugiados y que permitía la autorización de residencia y trabajo.

En la mayoría de casos, según el relato de Policía Nacional, se alteraba la fecha de solicitud de los documentos de solicitante de asilo al objeto de poder ser beneficiarios de forma fraudulenta de autorización de trabajo además de residencia legal en nuestro país para poder ser contratados. En otras ocasiones, se sustituía la foto del documento.

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Posteriormente, las pesquisas lograron certificar que había más empresas del sector que estaban utilizando esta fórmula, así como establecer un nexo de unión con un locutorio céntrico de Orihuela en el que se podrían estar falsificando los documentos originales de solicitud de protección internacional.

En total, se ha detenido a 60 personas extranjeras como presuntos responsables de un delito de falsedad documental por la alteración de los documentos genuinos de los resguardos de presentación de solicitud de protección internacional. La investigación sigue abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones. EFE

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