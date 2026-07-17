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Rufián cree que el Supremo aplicará la ley o "una especie de patriotismo tóxico y frágil"

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Madrid, 17 jul (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que el Tribunal Supremo tiene ahora dos opciones tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera la ley de amnistía conforme al derecho comunitario: o aplica la ley o "una especie de patriotismo tóxico y frágil".

Gabriel Rufián ha hecho esta afirmación en declaraciones a su llegada a un desayuno informativo del presidente de ERC, Oriol Junqueras, al ser preguntado qué cree que hará ahora el Tribunal Supremo una vez conocida la sentencia del TJUE.

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Ha dicho también, cuestionado sobre qué debe hacer Junts en este momento: "Que deje de votar con PP y Vox y de darnos lecciones de patriotismo".

En el mismo lugar, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que "este es un tema que jurídicamente está cerrado" y que lo que corresponde es que "los tribunales españoles acepten que la ley de amnistía es una ley legal desde el punto de vista europeo" y que "en el ámbito español también es una ley constitucional".

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Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para quien la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado popular, Álvarez ha opinado que "la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene claro que esta señora está más en un proceso de carácter político". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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