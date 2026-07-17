'reVIVIRla', de Sesea Producciones, gana el XV Certamen Internacional Almagro Off

Ciudad Real, 17 jul (EFE).- La obra 'reVIVIRla', de la compañía madrileña Sesea Producciones, ha ganado el XV Certamen Internacional Almagro Off, que se falla en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

La directora del festival, Irene Pardo, ha anunciado este viernes el fallo del jurado, que ha destacado que 'reVIVIRla', formada por los canarios Jon Arráez y Marta Fuenar, rescata la figura de Francisca de Pedraza, considerada protagonista de la primera sentencia contra la violencia de género de la historia de España.

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La obra, ha señalado a los medios de comunicación Irene Pardo, recrea la situación jurídica y social de las mujeres hace cuatro siglos, cuando las penas por el asesinato de una mujer variaban en función de su edad fértil, las mujeres pasaban de la tutela del padre a la del marido y la violencia dentro del matrimonio carecía de cuestionamiento legal.

La dramaturgia, firmada por Marta Fuenar, actriz del espectáculo, y Jon Arráez, director del montaje, plantea un relato de carácter emocional más que estrictamente histórico.

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Según sus creadores, el espectáculo pretende devolver a Francisca de Pedraza el lugar que merece en el imaginario colectivo y dar voz también a las miles de mujeres anónimas que a lo largo de la historia han sufrido violencia machista.

El fallo está firmado por un jurado integrado por el director y dramaturgo Albert Boronat; la profesora Carmen María Díaz Ropero; el alumno del IES Clavero Marc Aragón, el director adjunto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico José Luis Patiño; y la coordinadora de programación del Festival de Almagro, Arantxa Sesmero. EFE

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