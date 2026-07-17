Puente prevé que este verano muchos incendios interrumpan el servicio ferroviario

Madrid, 17 jul (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, da por hecho que este verano, como pasó el pasado, muchos incendios van a interrumpir el servicio ferroviario y que es una realidad que lamentablemente nos tocará vivir porque los incendios en España han aumentado en los últimos años un 80 %.

En una entrevista en RNE, ha señalado que también hay limitaciones de velocidad en muchos puntos de la red pero no como consecuencia del verano ni de ningún hecho puntual sino por la aplicación de las normativas y los protocolos de seguridad que tiene establecidos Adif y nuestra legislación. En este sentido, ha agregado que se trabaja todos los días para reducirlos.

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Además de los incendios, causantes del 30 % de las incidencias ferroviarias del pasado verano, Puente ha añadido que también han aumentado en el invierno las incidencias relacionadas con las lluvias torrenciales. "Estamos envueltos en una situación climática que convierte un sistema especialmente sensible como es el ferroviario en un sistema agredido por el clima también", ha destacado.

También ha reconocido que hay otro tipo de incidencias que tienen que ver con las obras y el mantenimiento y a este respecto ha afirmado que España está en cifras de mantenimiento muy similares a las de Francia y Alemania, que se acaba de hacer la mayor oferta de empleo público de Adif en su historia y que se ha firmado un acuerdo con todos los sindicatos para mejorar la internalización de las tareas de mantenimiento con más personal.

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Respecto a las declaraciones del ceo de Ryanair sobre las tasas aeroportuarias esapñolas, Puente ha acusado a Eddie Wilson de decir que son caras en todos los países europeos y ha reconocido que en algunos casos tiene razón pero no en España, que es el país con las tasas aeroportuarias más bajas de la Unión Europea.

"Nosotros estamos ahora mismo en pleno proceso de aprobación del Dora III ya les digo que yo estoy trabajando en fórmulas que reduzcan de alguna manera más sensible las tasas de los aeropuertos regionales, de los que tienen menos tráfico, para ver si somos capaces de equilibrar un poco", ha afirmado.

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Puente ha insistido en que las tasas en España están subiendo unos porcentajes "absolutamente irrisorios", cercanos al 1 %, mientras que los billetes por ejemplo el año pasado han subido un 15 %, por lo que recalca que no se puede atribuir a las tasas esos incrementos. EFE