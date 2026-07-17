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Óscar Puente: "Si yo fuera Puigdemont, hoy me plantaba en España, sin ninguna duda"

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Madrid, 17 jul (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes la aplicación inmediata de la ley de amnistía y el regreso ya a España del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda", ha afirmado Puente en una entrevista en RNE en la que ha señalado que eso sería un gesto de liderazgo político y una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el TJUE y el Tribunal Constitucional.

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En su opinión, "hay cosas que son insostenibles" y a las que "hay que plantar cara de una vez".

Ha puntualizado que no sabe qué decisión va a tomar Puigdemont, una vez que el TJUE ha resuelto que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, no menoscaba la directiva europea sobre terrorismo y que amnistiar la malversación no daña las finanzas europeas.

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Pero ha insistido que, tras este fallo, el expresidente catalán "lo tiene a huevo" para regresar, aunque sea detenido y llevado a prisión.

"Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez, dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo, yo lo haría", ha insistido.

El ministro ha considerado "tremendamente complicado de entender que la justicia española intente incumplir" la ley de amnistía y que se sostenga que "no se va a aplicar con carácter inmediato".

El fallo del TJUE acredita, a su juicio, que hay una parte del poder judicial en España que no respeta la legitimidad del poder legislativo, que cuestiona su capacidad para decidir cómo regula la vida del país y que cree que está por encima de él. EFE

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