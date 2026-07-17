Mejora la situación del incendio de Tolbaños (Ávila), aunque sigue activo

Ávila, 17 jul (EFE).- El incendio que se declaró ayer tarde en el término municipal abulense de Tolbaños (89 habitantes), a unos 15 kilómetros al norte de la capital, ha evolucionado positivamente, y aunque sigue activo ya no tiene ningún Índice de Gravedad Potencial, que llegó a situarse en el nivel dos por el riesgo para la población.

Tras iniciarse las llamas a las 19.30 horas, la Junta de Castilla y León declaró a las 21.23 horas el nivel 2 en el IGR, ante la posibilidad de que las llamas pudieran comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales", y ya a última hora de la noche pasó al nivel 1, y esta mañana se ha desactivado el riesgo.

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Ante la favorable evolución de este incendio, cuyas causas se están investigando, permanecen en la zona únicamente una autobomba y un agente medioambiental, tras participar hasta 18 medios humanos y materiales, entre ellos 4 aéreos.

Por otra parte, la reproducción del incendio que se declaró el viernes de la pasada semana en El Barraco, y que hasta el lunes había arrasado 140 hectáreas, se encuentra estabilizado y con nueve medios en la zona: tres agentes medioambientales; tres cuadrillas terrestres; dos autobombas y una cuadrilla helitransportada.EFE

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