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Marta García y Quique Llopis, entre la constelación de estrellas en Londres

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Redacción deportes, 17 jul (EFE).- La palentina Marta García, en 3.000 metros, y el valenciano Quique Llopis, en los 110 vallas, serán los dos representantes españoles mañana en la Liga Diamante de Londres, en la que el británico Josh Kerr buscará el récord mundial de la milla, en posesión de Hicham El Guerrouj hace 27 años.

Marta García reaparece en Londres poniendo fin a una larga ausencia provocada por una lesión. Su última competición fue el 21 de marzo, en la final de los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia), en la que fue descalificada.

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"Una lesión que arrastraba desde marzo me ha hecho atrasar el inicio de mis competiciones más de lo que me hubiera gustado. Será un inicio de temporada tardío y con una preparación diferente a la habitual, pero eso me motiva especialmente", dijo la palentina en sus redes sociales para informar de su regreso en Londres.

La vigente medallista de bronce continental de 5.000 metros inicia la temporada de aire libre en los 3.000 metros en Londres, donde se medirá a una buena nómina de grandes atletas africanas.

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El otro representante español es Quique Llopis, que llega a la cita impulsado por su victoria esta misma semana en Madrid con un crono de 13.33. El valenciano se pondrá en la línea de salida de una prueba con muchísimo nivel, con tres hombres por debajo de los 13 segundos como los estadounidenses Jakobe Tharp (12.75), Jamal Britt (12.86) y Trey Cunningham (12.98).

El plato fuerte de esta Liga Diamante será el intento del británico Josh Kerr, campeón del mundo de 1.500 metros en Budapest 2023, de batir el récord del mundo de la milla y esos 3:43.13 del marroquí Hicham El Guerrouj, una de las plusmarcas mundiales más longevas del atletismo, ya que se estableció el 7 de julio de 1999 en Roma (Italia), hace 27 años.

Otro protagonista será Mondo Duplantis, que regresa a Londres ocho años después convertido en el líder indiscutible a nivel global del salto con pértiga. El atleta sueco tenía sólo 18 años en 2018 cuando terminó tercero por detrás de Renaud Lavillenie y Sam Kendricks. Ahora es doble campeón olímpico y posee quince récords mundiales, y sigue acercándose al récord de siete títulos de la Liga Diamante de Lavillenie. El récord mundial ahora lo posee con 6,31 pero quizá trate de mejorarlo en otro centímetro.

En el cartel también figuran estrellas como el velocista jamaicano Oblique Seville (100 metros), la santalucense Julien Alfred (200), la británica Kelly Hodgkinson y la neerlandesa Femke Bol (800) y la dominicana Marileidy Paulino (400). EFE

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