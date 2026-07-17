Leo Román: "Tenía varias opciones, pero buscaba un proyecto sólido y el Dépor me lo da"

A Coruña, 17 jul (EFE).- El portero Leo Román destacó este viernes “el golpe encima de la mesa” que pegó el Deportivo al pagar los nueve millones de euros fijados en la cláusula de rescisión de su contrato con el Mallorca.

“Estoy superagradecido. Quiero agradecer la confianza que han depositado en mí, espero poder devolverla en el campo. Tenía varias opciones, pero buscaba un proyecto sólido, equilibrado, con vistas a futuro, y creo el Dépor cumple todo eso. Cuando apareció esta opción, me hizo decantar la balanza hacia aquí. Era la mejor opción para mí”, manifestó el internacional español.

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En rueda de prensa, el guardameta balear, que firma un contrato para las cinco próximas temporadas con el conjunto deportivista, asume que tendrá “una competencia máxima” en la portería, pero él llega “muy ilusionado” a Riazor.

“Responsabilidad siempre siento, pero no más que la debo. Yo vengo a sumar, a dar mi cien por cien”, indicó Leo Román, a quien le gusta el proyecto que está firmando el Dépor.

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“Creo que se está haciendo una plantilla equilibrada. El club va en una línea que a mí me gusta, con jugadores jóvenes, de la cantera, y luego jugadores con experiencia”, señaló el portero, quien dijo estar viviendo “con ciertos nervios” los partidos de la selección española en el Mundial. EFE

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