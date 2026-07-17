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La jueza ordena que se fije fecha para el juicio contra el novio de Ayuso por el presunto fraude fiscal

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La jueza de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 19, ha acordado dar el siguiente paso para la celebración del juicio contra Alberto González Amador, al ordenar al letrado de la Administración de Justicia que proceda al señalamiento de la vista oral.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada declara pertinentes las pruebas solicitadas para su práctica durante el juicio, aunque rechaza algunas de las propuestas por considerarlas "innecesarias", "inconcretas" o de "inutilidad manifiesta".

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Entre ellas, deniega dos testificales planteadas por la defensa de González Amador, las de César Alonso Mollar y Juan Carlos Andreu, al entender que no resultan necesarias para el enjuiciamiento de los hechos. También inadmite determinadas pruebas solicitadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid y otros procesados.

Con esta resolución, la jueza acuerda remitir las actuaciones al letrado de la Administración de Justicia responsable de la agenda programada para proceder al señalamiento de las sesiones del juicio oral y realizar las correspondientes citaciones. La vista oral se celebrará en los juzgados de lo Penal de Madrid.

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ACUERDO DE CONFORMIDAD

Asimismo, recuerda a las partes que, si fuera posible alcanzar una sentencia de conformidad conforme al artículo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberán activar el protocolo previsto para ello con el fin de evitar desplazamientos innecesarios de testigos y peritos. Contra el auto no cabe recurso, sin perjuicio de que las partes puedan volver a solicitar las pruebas rechazadas al inicio del juicio.

González Amador figura acusado junto a otras cuatro personas en un procedimiento por presuntos delitos de falsificación de documento mercantil y fraude tributario, en una causa en la que también ejercen la acusación la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por PSOE y Más Madrid.

El auto de apertura de juicio oral por este caso se dictó el pasado mes de septiembre por parte de la que fuera juez sustituta Carmen Rodríguez Medel, por la causa relativa a un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

El fiscal y el abogado del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Mientras que la acusación que ejerce el PSOE y Más Madrid elevaba la petición de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

En cuanto a González Amador, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito contra la Hacienda en relación al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil; y otro similar en relación al ejercicio 2021. De igual modo, se le juzgará por un delito continuado contable y otro delito de pertenencia a grupo criminal.

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EuropaPress

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