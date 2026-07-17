JxCat permitirá tramitar la quita del FLA e intentará elevar la condonación a Cataluña

Barcelona, 17 jul (EFE).- JxCat permitirá que se tramite la quita parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el Congreso e intentará, en la tramitación parlamentaria, "introducir mejoras" para elevar el porcentaje de condonación a Cataluña.

Así lo ha explicado en TV3 el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en alusión al proyecto de ley aprobado en diciembre pasado por el Consejo de Ministros, que permitirá condonar 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas del régimen común que lo soliciten.

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La iniciativa, que nace de un pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC, permitiría a Cataluña aligerar en 17.104 millones la deuda contraída con este fondo.

Turull ha destacado que esta es una medida "coyuntural", a diferencia del nuevo modelo de financiación pactado por el Gobierno con ERC, que es "estructural" y que "no tiene nada que ver" con el concierto económico, sino que consolida el "café para todos". EFE

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