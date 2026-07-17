Junqueras: ERC hará lo posible para que Junts y la mayoría de la investidura se mantenga

Madrid, 17 jul (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este viernes que su partido hará lo posible para que Junts y el resto de la mayoría que apoyó la investidura de Pedro Sánchez se mantenga para sacar adelante medidas, como la condonación de la deuda, ya que ha señalado que todos son "imprescindibles".

En un desayuno informativo celebrado en Madrid, Junqueras ha subrayado que ERC actuará "con responsabilidad" en este tramo final de la legislatura para lograr la culminación de "cuestiones fundamentales" como la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la implantación de un nuevo modelo de financiación o la aprobación de unos nuevos presupuestos.

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"Por todas estas razones, y apelando a esta responsabilidad, nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza", ha declarado.

Además, ha señalado que ERC seguirá apoyando el Gobierno de Pedro Sánchez por el riesgo que, en su opinión, PP y Vox representan para la "democracia liberal".

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Y ha hecho un llamamiento al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, a Junts y al resto de formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez para "hacer posible" las medidas pendientes en lo que queda de legislatura y para seguir avanzando en un futuro.

"Todos ellos, el Partido Socialista, Sumar, Junts, todos ellos deben formar una mayoría que permita una mayoría democrática que permita conquistar todas estas cuestiones, y no podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguno de ellos. Todos ellos son imprescindibles", ha afirmado.

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A continuación, ha dicho que desde ERC harán "lo posible" para que PSOE, Sumar, Junts y el resto de socios de investidura sigan trabajando juntos porque "si falla alguno, esta mayoría deja de existir".

En concreto, sobre los diputados y senadores de ERC, muchos de los cuales han estado presentes en el desayuno informativo, como Gabriel Rufián, ha asegurado que estarán "hasta el último momento y más allá trabajando para demostrar que la alternativa progresista es posible" y que "a pesar de todos los pesares, también es la mejor para Cataluña y la mejor para el conjunto del Estado". EFE

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