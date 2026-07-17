Josh Kerr, al asalto del récord mundial de la milla en el regreso a Londres de Duplantis

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El británico Josh Kerr buscará mañana el récord del mundo de la milla, en posesión de Hicham El Guerrouj hace 27 años, en la Liga Diamante de Londres, en lo que supondrá el regreso a la capital británica tras ocho años de ausencia del sueco Armand Duplantis, icono global del salto con pértiga.

Josh Kerr, campeón del mundo de 1.500 metros en Budapest 2023 y poseedor del récord británico (3:45.34), ha despertado una enorme expectación con su intento de récord de la milla y esos 3:43.13 del marroquí Hicham El Guerrouj, una de las plusmarcas mundiales más longevas del atletismo, ya que se estableció el 7 de julio de 1999 en Roma (Italia), hace 27 años.

PUBLICIDAD

Otra atleta británica, Keely Hodgkinson, busca volver a la senda del triunfo en los 800 metros femeninos. A pesar de haber establecido un nuevo récord británico en Estocolmo el mes pasado, la dos veces campeona de la Liga Diamante aún no ha ganado al aire libre esta temporada y ha tenido que conformarse con un segundo plano frente a su rival suiza en plena forma, Audrey Werro.

En Londres, su principal rival será la estrella de los 400 metros vallas, la neerlandesa Femke Bol, que tuvo un brillante debut en los 800 metros de la Liga Diamante con un tiempo de 1:55.60 en París hace tres semanas.

PUBLICIDAD

Mondo Duplantis regresa a Londres ocho años después convertido en el líder indiscutible a nivel global del salto con pértiga. El atleta sueco tenía sólo 18 años en 2018, cuando terminó tercero por detrás de Renaud Lavillenie y Sam Kendricks. Ahora es doble campeón olímpico y posee quince récords mundiales, y sigue acercándose al récord de siete títulos de la Liga Diamante de Lavillenie.

Una victoria en Londres le aseguraría la clasificación para la final de la serie de este año en Bruselas, donde Duplantis espera conseguir su sexto 'diamante' consecutivo. Como es imprevisible, quizá se anime a atacar su propio récord mundial que ahora es de 6,31 metros.

PUBLICIDAD

En los 100 metros lisos, la victoria de Oblique Seville sobre Noah Lyles en Londres fue uno de los momentos más destacados de la temporada pasada de la Liga Diamante y marcó el inicio de la espectacular carrera del jamaicano hacia el título mundial. Un año después, Seville regresa a la capital británica para enfrentarse a atletas de la talla del estadounidense Jordan Anthony, el sudafricano Gift Leotlela y el nigeriano Kayinsola Ajayi, que ya le ganó en Eugene al inicio de julio.

La otra estrella caribeña de la velocidad, la santalucense Julien Alfred, aspira a consolidar su reciente éxito en los 200 metros. Campeona olímpica y de la Liga Diamante en esta distancia, Alfred se consagró como una de las mejores corredoras de 200 metros de la historia al registrar con 21.51 el tercer mejor tiempo en la historia en la reunión de la Liga Diamante en Mónaco el pasado fin de semana.

PUBLICIDAD

La estrella de Santa Lucía regresa a la acción en Londres contra un grupo de competidoras igualmente fuertes como la estadounidense Gabby Thomas, la bahameña Shaunae Miller-Uibo y las estrellas británicas Amy Hunt y Dina Asher-Smith.

También estará entre las estrellas en Londres la dominicana Marileidy Paulino, que llega a la cita en los 400 metros con pleno de victoria en tres pruebas (Doha, París y Mónaco) antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en su país del 24 de julio al 8 de agosto, donde será la abanderada en la ceremonia inaugural junto al boxeador Cristian Pinales. EFE

PUBLICIDAD