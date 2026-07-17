Jéssica Rodríguez pide que se suspenda su declaración el lunes en el caso Koldo

Madrid, 17 jul (EFE).- Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que suspenda su declaración como investigada en el caso Koldo, prevista para el lunes próximo.

Así lo ha solicitado su defensa en un escrito en el que formula tal solicitud al entender que procede tal suspensión "en tanto en cuanto no se resuelvan los recursos formulados contra la providencia del pasado día 3".

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En dicha resolución, el magistrado acordó citar para dicho día como investigados a Jéssica Rodríguez, a Joseba García, hermano de Koldo García, exasesor de Ábalos, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

El juez Ismael Moreno quiere interrogar a Jéssica Rodríguez como investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación en relación con su contratación amañada en la empresas públicas Ineco y Tragsatec. EFE

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