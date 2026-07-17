Interceptada una patera con 32 inmigrantes a bordo frente a las costas de Cabrera

Palma, 17 jul (EFE).- Un total de 32 inmigrantes han sido interceptados este viernes frente a las costas de la isla de Cabrera a bordo de una patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La patera ha sido localizada a las 9:10 horas a una milla al sur de Cabrera con 32 personas a bordo, todas ellas de origen subsahariano.

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Han intervenido en el operativo el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Destacamento Fiscal y Fronteras del Puerto de Palma.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 173 llegadas de pateras con 3.263 inmigrantes en situación irregular.

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Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE