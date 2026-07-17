Espana agencias

Gobierno reasigna frecuencias para impulsar sistema europeo de comunicaciones ferroviarias

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jul (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), que establece el uso del espectro radioeléctrico por los distintos servicios de radiocomunicaciones e incorpora en esta ocasión algunas modificaciones de acuerdos internacionales y amplía la disponibilidad de frecuencias para determinados servicios.

Uno de los cambios más relevantes es la reasignación de la banda 1.900-1.920 MHz, atribuida hasta ahora a la telefonía móvil, que pasará a destinarse a aplicaciones del sector ferroviario y de seguridad pública, según ha detallado en un comunicado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

PUBLICIDAD

Por un lado, el rango de 1.900 a 1910 MHz que hasta ahora estaba atribuido a la telefonía móvil, pero que los operadores casi no utilizaban, servirá para implantar el futuro sistema de comunicación móvil ferroviario FRMCS, basado en 5G, que dará soporte a las comunicaciones operativas entre trenes, maquinistas y centros de control.

Por su parte, el tramo de 1.910 a 1.920 MHz se asignará a las operaciones de drones gubernamentales, lo que garantiza que habrá una frecuencia destinada a misiones de interés público vinculadas a la seguridad, emergencias y protección civil.

PUBLICIDAD

El CNAF también modifica la banda de 3.800 a 4.200 MHz, hasta ahora empleada para servicios fijos por satélite, que se destinará a comunicaciones móviles basadas en 5G ante el aumento de la demanda.

Dentro de esa banda, el rango de 3.800 a 3.920 MHz servirá para aportar conectividad de banda ancha local en modalidad de concesión y autoprestación; el de 3.920 a 4.020 MHz se destina al Ministerio de Defensa, y el de 3.920 a 4.120 MHz, al periodismo electrónico en autoprestación, para usos como las retransmisiones de eventos.

A efectos prácticos, estas reasignaciones significan que a partir de ahora, las industrias, puertos, hospitales, centros logísticos o de investigación podrán desplegar sus propias redes 5G privadas, sin depender exclusivamente de las redes de las operadoras de telefonía, explica la nota del Ministerio.

El marco normativo también incorporan modificaciones derivadas de acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, así como algunas actualizaciones derivadas de nuevas decisiones de la Comisión Europea y de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT).

En concreto, se han introducido cambios para que ciertos rangos de frecuencias puedan ser utilizadas por satélites de observación de la Tierra que recogen información científica, meteorológica o medioambiental.

También se permitirá a partir de ahora el uso de frecuencias 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz y 27,5-30 GHz para el servicio de comunicación entre satélites, que antes solo estaba permitido en los enlaces entre satélites y la Tierra. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se elevan a siete los pueblos evacuados por el incendio en La Mierla (Guadalajara): las llamas llegan al núcleo del Parque Natural

Entre los desalojados se encuentran 47 niños de un campamento de Umbralejo

Se elevan a siete los pueblos evacuados por el incendio en La Mierla (Guadalajara): las llamas llegan al núcleo del Parque Natural

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

10 años del emoji de la paella: una lucha por la identidad gastronómica que transformó gambas y guisantes en garrafó y pollo

En el Día Mundial del Emoji, recordamos la historia de uno de los iconos más especiales, uno de los pocos que tiene sello español y que, además, nació de la iniciativa ciudadana

10 años del emoji de la paella: una lucha por la identidad gastronómica que transformó gambas y guisantes en garrafó y pollo

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El presidente tiene un viaje programado a Argelia el lunes, pero no impedirá que vuele a Estados Unidos

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El avance del incendio en las Cinco Villas en Zaragoza arrasa ya 12.000 hectáreas: hay seis pueblos evacuados

Los desalojados han sido acogidos en Ejea de los Caballeros y otras localidades, mientras el cambio de viento podría facilitar las labores de extinción

El avance del incendio en las Cinco Villas en Zaragoza arrasa ya 12.000 hectáreas: hay seis pueblos evacuados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

ECONOMÍA

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

DEPORTES

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella