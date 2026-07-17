Gobierno reasigna frecuencias para impulsar sistema europeo de comunicaciones ferroviarias

Madrid, 17 jul (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), que establece el uso del espectro radioeléctrico por los distintos servicios de radiocomunicaciones e incorpora en esta ocasión algunas modificaciones de acuerdos internacionales y amplía la disponibilidad de frecuencias para determinados servicios.

Uno de los cambios más relevantes es la reasignación de la banda 1.900-1.920 MHz, atribuida hasta ahora a la telefonía móvil, que pasará a destinarse a aplicaciones del sector ferroviario y de seguridad pública, según ha detallado en un comunicado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

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Por un lado, el rango de 1.900 a 1910 MHz que hasta ahora estaba atribuido a la telefonía móvil, pero que los operadores casi no utilizaban, servirá para implantar el futuro sistema de comunicación móvil ferroviario FRMCS, basado en 5G, que dará soporte a las comunicaciones operativas entre trenes, maquinistas y centros de control.

Por su parte, el tramo de 1.910 a 1.920 MHz se asignará a las operaciones de drones gubernamentales, lo que garantiza que habrá una frecuencia destinada a misiones de interés público vinculadas a la seguridad, emergencias y protección civil.

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El CNAF también modifica la banda de 3.800 a 4.200 MHz, hasta ahora empleada para servicios fijos por satélite, que se destinará a comunicaciones móviles basadas en 5G ante el aumento de la demanda.

Dentro de esa banda, el rango de 3.800 a 3.920 MHz servirá para aportar conectividad de banda ancha local en modalidad de concesión y autoprestación; el de 3.920 a 4.020 MHz se destina al Ministerio de Defensa, y el de 3.920 a 4.120 MHz, al periodismo electrónico en autoprestación, para usos como las retransmisiones de eventos.

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A efectos prácticos, estas reasignaciones significan que a partir de ahora, las industrias, puertos, hospitales, centros logísticos o de investigación podrán desplegar sus propias redes 5G privadas, sin depender exclusivamente de las redes de las operadoras de telefonía, explica la nota del Ministerio.

El marco normativo también incorporan modificaciones derivadas de acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, así como algunas actualizaciones derivadas de nuevas decisiones de la Comisión Europea y de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT).

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En concreto, se han introducido cambios para que ciertos rangos de frecuencias puedan ser utilizadas por satélites de observación de la Tierra que recogen información científica, meteorológica o medioambiental.

También se permitirá a partir de ahora el uso de frecuencias 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz y 27,5-30 GHz para el servicio de comunicación entre satélites, que antes solo estaba permitido en los enlaces entre satélites y la Tierra. EFE

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