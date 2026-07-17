Feijóo ve una "vergüenza" que Mercedes González siga en su puesto: "La Guardia Civil no se merece este deshonor"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que es una "vergüenza" que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, siga en su puesto y ha recalcado que la Benemérita "no se merece este deshonor".

Así se ha pronunciado en el acto de presentación de la candidatura de Santa Cruz de Tenerife, que encabezará Carmen Pérez, el mismo día que la directora de la Guardia Civil ha declarado como investigada en el marco del 'caso Leire Díez', en el que el juez Santiago Pedraz indaga sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Gobierno.

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En esa declaración, Mercedes González ha afirmado que se siente víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha asegurado que no dio órdenes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.

DICE QUE MERCEDES GONZÁLEZ SE REUNIÓ CON "LA CLOACA"

En su intervención en Santa Cruz de Tenerife, el presidente del PP ha asegurado que "montaron una cloaca pagada por Ferraz para taparlo todo". "¿Sabéis en qué consiste la cloaca? En corrupción para tapar la corrupción", ha denunciado.

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Dicho esto, y tras señalar que había saludado en el aeropuerto a guardias civiles, ha resaltado que "es una vergüenza inmensa" que hoy Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, "sigan en sus puestos".

"Es una vergüenza para toda la Guardia Civil de nuestro país, para la gente decente y honrada que conforma la Guardia Civil. Mientras agentes de la Guardia Civil han muerto en las costas andaluzas luchando contra el crimen organizado, la directora general de la Guardia Civil se reunía con la cloaca", ha enfatizado.

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En este sentido, el líder del PP ha criticado que "la máxima responsable de la Guardia Civil" estuviera "a otras cosas" y ha dicho que la Benemérita "no se merece este deshonor". "Por eso vuelvo a decir, hay más decencia y más honor en cualquier cuartel de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife que en la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, y lamento tener que decirlo", ha abundado.

"LA MANZANA PODRIDA" ES SÁNCHEZ

Tras asegurar que "la corrupción del PSOE es sistémica" y está "en el corazón del Estado", Feijóo ha dicho que "han infectado las altas esferas del Estado". "Es evidente que el virus entró en el corazón del Estado", ha exclamado, para añadir que "todas las manos derechas" de Pedro Sánchez están "implicadas en escándalos".

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Feijóo ha afirmado que "si todo el entorno" de Pedro Sánchez "está corrompido", "la manzana podrida es él". A su juicio, "lo peor es que toda esta basura no solo afecta al Gobierno" sino que "está debilitando" y "deteriorando la imagen de España".

En este punto, ha indicado que hoy "otra vez la Comisión Europea, en el informe del Estado de Derecho" ha vuelto a señalar que la calidad democrática en España "se está viendo seriamente dañada". "¿Y cómo no lo va a decir si tenemos un Gobierno que señala a jueces, a fiscales, a los miembros de la Guardia Civil que están destinados en la UCO o de la Policía Nacional que están en la UDEF?, se ha preguntado.

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CREE QUE SÁNCHEZ NO ESTÁ "CAPACITADO" PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN El jefe de la oposición ha pedido a los ciudadanos que no se acostumbren a la corrupción y piensen que esto es "una enfermedad crónica de la política española". "Lo que estamos viviendo no es lo normal y no corresponde con el estándar de ejemplaridad que se exige para dedicarse a la vida política", ha enfatizado, para garantizar que esto cambiará si el PP llega al Palacio de la Moncloa porque impulsará un plan de regeneración institucional.

Feijóo ha dicho que si Sánchez "no fue capaz de oler la corrupción en el asiento de al lado de su coche", "en el asiento del Consejo de Ministros" o en "su casa", "no está capacitado para erradicarla" ni para "legislar contra ella". A su entender, "la corrupción se irá" cuando el jefe del Ejecutivo salga del Palacio de la Moncloa.

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