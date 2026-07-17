Feijóo dice en Canarias que una política migratoria firme, ordenada y europea "es posible"

Santa Cruz De Tenerife, 17 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes en Tenerife que es posible desarrollar una política migratoria "firme, ordenada y europea", que no deje "sola" a Canarias.

Durante un acto de presentación de la candidatura de Carmen Pérez a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Feijóo ha afirmado que, si el Gobierno central "no es capaz de parar el flujo migratorio", debe asumir las consecuencias de su gestión y no trasladar esa responsabilidad al archipiélago.

PUBLICIDAD

Así, ha sostenido que él sabe bien como expresidente regional que "no es responsabilidad de un gobierno autonómico" hacerse cargo de la "incompetencia" del Ejecutivo central y ha insistido que él no dejaría "sola a Canarias frente a una crisis".

El líder popular ha afirmado que durante los gobiernos de Pedro Sánchez han entrado a Canarias de forma irregular 173.000 inmigrantes, frente a los 2.800 que, según ha dicho, lo hicieron durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

PUBLICIDAD

"No tengo mucho más que añadir. Hay posibilidad de hacer una política ordenada", ha insistido el presidente del PP.

En este sentido, durante el mitin Feijóo ha reclamado que en las islas se vuelva a hablar de esa política migratoria firme, de la financiación específica que necesitan por su condición de región ultraperiférica, de vivienda, servicios públicos y de empleo e inversión. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)