Extinguido un fuego en Guímara (León) que ha quemado 35 hectáreas en cinco días activo

León, 17 jul (EFE).- Un incendio forestal que se declaró el pasado domingo en la localidad leonesa de Guímara, en la comarca del Bierzo, se ha dado por extinguido este viernes después de haber quemado 35 hectáreas, todas de matorral, en sus cinco días activo.

El fuego se inició, al parecer por rayos, poco después de las 22.30 del pasado domingo y se ha dado por extinguido este viernes en torno a las 13.30, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de Castilla y León a través del portal Inforcyl.

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Unas horas después de su inicio, sobre las 8 de la mañana del pasado lunes, el fuego fue declarado de índice de gravedad potencial (IGR) 1 por la previsión de que se tardaran más de doce horas en estabilizarlo.

El incendio ha mantenido cinco días en alerta a los vecinos de Guímara, una pequeña localidad situada en la montaña de la comarca berciana.

En su extinción llegaron a trabajar 39 medios entre aéreos y terrestres. EFE