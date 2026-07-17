Espana agencias

Extinguido un fuego en Guímara (León) que ha quemado 35 hectáreas en cinco días activo

Guardar
Google icon

León, 17 jul (EFE).- Un incendio forestal que se declaró el pasado domingo en la localidad leonesa de Guímara, en la comarca del Bierzo, se ha dado por extinguido este viernes después de haber quemado 35 hectáreas, todas de matorral, en sus cinco días activo.

El fuego se inició, al parecer por rayos, poco después de las 22.30 del pasado domingo y se ha dado por extinguido este viernes en torno a las 13.30, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de Castilla y León a través del portal Inforcyl.

PUBLICIDAD

Unas horas después de su inicio, sobre las 8 de la mañana del pasado lunes, el fuego fue declarado de índice de gravedad potencial (IGR) 1 por la previsión de que se tardaran más de doce horas en estabilizarlo.

El incendio ha mantenido cinco días en alerta a los vecinos de Guímara, una pequeña localidad situada en la montaña de la comarca berciana.

En su extinción llegaron a trabajar 39 medios entre aéreos y terrestres. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La princesa Leonor y la infanta Sofía, de estreno en su aparición sorpresa: de la blusa de 420 euros de la heredera al traje rosa a conjunto de su hermana

Las hermanas se han unido a la audiencia del rey Felipe y la reina Letizia, pese a que no estaban incluidas en la agenda

La princesa Leonor y la infanta Sofía, de estreno en su aparición sorpresa: de la blusa de 420 euros de la heredera al traje rosa a conjunto de su hermana

La Guardia Civil investiga a un alcalde de Vox como presunto causante del incendio de La Mierla (Guadalajara)

El fuego ya ha arrasado 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar siete pueblos de la zona

La Guardia Civil investiga a un alcalde de Vox como presunto causante del incendio de La Mierla (Guadalajara)

Froilán cumple 28 años más discreto que nunca: de la estrecha relación con su abuelo Juan Carlos I a sus nuevos proyectos en Abu Dabi

El nieto mayor del rey emérito ha encontrado cierta tranquilidad lejos de las anécdotas que marcaron su adolescencia en Madrid

Froilán cumple 28 años más discreto que nunca: de la estrecha relación con su abuelo Juan Carlos I a sus nuevos proyectos en Abu Dabi

Resultados del Super Once del 17 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 17 julio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

ECONOMÍA

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

El precio de los coches nuevos puede subir en España: una nueva normativa europea obligatoria hará que los vehículos cuesten entre 400 y 800 euros más

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”