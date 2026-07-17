España registra en lo que va de año 18 grandes incendios y casi 60.000 hectáreas quemadas

Madrid, 17 jul (EFE).- En España se han registrado en lo que va de año 18 grandes incendios forestales (GIF) con 59.961,48 hectáreas forestales afectadas, según datos actualizados facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Los datos abarcan el periodo del 1 de enero al 15 de julio de 2026, con información facilitada por las Comunidades Autónomas hasta el 5 de julio y las estimaciones realizadas por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), integrado en el programa europeo Copernicus, para el periodo 6 al 15 de julio.

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Según el Miteco, en el mismo periodo de 2025 se contabilizaban seis GIF y 20.466,25 hectáreas calcinadas.

El pasado miércoles, 15 de julio, con datos del EFFIS, se contabilizó una superficie forestal calcinada de 62.215 hectáreas para el mismo periodo.

Esta cifra es más del doble de la media registrada en el periodo 2006-2025 (29.516 hectáreas), aunque está lejos de las 350.000 hectáreas calcinadas el año pasado en España. EFE

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