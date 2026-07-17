El Santander ofrecerá prejubilaciones a partir de 55 años con hasta el 95 % de la pensión

Madrid, 17 jul (EFE).- El Banco Santander y los sindicatos han alcanzado este viernes un acuerdo de prejubilaciones que permitirá a los trabajadores en España con 55 años que quieran abandonar voluntariamente su puesto cobrar hasta el 95 % de la pensión, según han avanzado a EFE fuentes de CC.OO.

El plan de prejubilaciones no tiene ningún objetivo concreto de salidas, pero el 25 % de la plantilla del Santander en España, unos 5.000 empleados, tendrán la opción de valorar las condiciones, ya que unos 3.500 trabajadores tienen ya 55 años y otros 1.500, que ahora tienen 53 o 54 años, alcanzarán esa edad durante la vigencia del plan, explican las mismas fuentes.

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En ningún caso esto se traducirá en la salida de 5.000 empleados, pues los propios sindicatos reconocen que ni el Banco Santander puede prescindir de ese número de trabajadores ni que todos ellos tengan interés en dejar sus funciones.

Aun así, teniendo en cuenta que cada año se prejubilan cerca de 800 empleados del Santander, los sindicatos calculan que la oferta actual podría hacer que esa cifra se eleve a los 1.000 y durante la vigencia del acuerdo, aún pendiente de desarrollar y firmar, haya entre 2.500 y 3.000 salidas en los próximos dos años y medio. EFE

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