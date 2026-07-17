El festival de teatro alternativo que nació en el corral de un pueblo cumple 30 ediciones

Valladolid, 17 jul (EFE).- Tres décadas de resistencia, constancia e imaginación han desembocado en la trigésima edición del Festival de Teatro Alternativo (FETAL) que cada año, desde su inauguración en 1997 en un corral de pueblo, se celebra en Urones de Castroponce (Valladolid), un municipio de menos de cien habitantes de la despoblada Tierra de Campos.

La explanada de las antiguas escuelas, la plaza consistorial, el área polideportivo y el Corral de Anuncia son los cuatro espacios que albergarán en Urones de Castroponce (94 habitantes) el 30 FETAL, que se celebrará durante los cuatro primeros fines de semana de agosto con una programación que ha sido presentada este viernes en Valladolid.

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Además de Urones de Castroponce, este certamen se celebrará también en otros cinco municipios aledaños al lugar donde nació este festival que desde hace casi tres décadas es uno de los referentes de la escena alternativa en España con propuestas de diversas temáticas, sestilos y tendencias.

Medina de Rioseco, Mayorga, Castroponce de Valderaduey y Valdunquillo son las otras sedes de este certamen con diecisiete actuaciones programadas y que abrirá en Urones (en la plaza consistorial) la compañía Arawake con un espectáculo visual y sonoro de teatro itinerante ('Homo curiositatis').

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Esta cita cultural "entronca con un modelo de festival vivo y resistente, vertebrador y motor para la cohesión social, de promoción turística y dinamizador rural, contemporáneo y sostenible", en palabras del alcalde de Urones de Castroponce, Ignacio Castañeda.

La compañía Los Absurdos Teatro, clausurará el certmaen el 22 de agosto, también en Urones, con una obra de teatro ambientada en el primer tercio del siglo XX ('Von Lusting, el hombre que vendió la Torre Eiffel'), según el programa a cuya presentación han asistido, entre otros, el poresidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la delegada territorial, Raquel Alonso; y el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales. EFE

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