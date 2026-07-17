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Ecologistas creen que revisar el comercio de emisiones premia al que no hace los deberes

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Madrid, 17 jul (EFE).- Las organizaciones ecologistas consideran que la revisión del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS) que ha propuesto este viernes la Comisión Europea (CE) premia a las industrias que no han hecho los deberes en materia de descarbonización y sitúa a Europa en el lado contrario de los ciudadanos y del planeta.

"Estamos en un momento de shock energético en el que los impactos del cambio climático son más elevados que nunca. Todo esto tiene coste humano y también un coste económico", ha señalado a EFE Carlos García Paret, de Greenpeace.

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La revisión propuesta, que aún debe ser acordada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, supone en la práctica que las plantas industriales que se rigen por ese sistema podrán emitir más toneladas y durante más años de lo previsto hasta ahora.

Además, la revisión aumenta el número de derechos gratuitos de emisión que se reparten a la industria, aunque los condiciona a la adopción de planes de inversión para la descarbonización de sus procesos.

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"Las subvenciones a los combustibles fósiles están más altas que nunca. Tenemos que avanzar muchísimo más en la transición a las energías renovables y en acabar con el derroche energético, porque hay muchísimo", ha indicado García Paret.

El ETS, ha dicho, es la principal herramienta de política climática del bloque europeo y la propuesta de hoy "reduce la fuerza de este instrumento".

"Lo estamos flexibilizando, que quiere decir que le vamos a exigir menos a las grandes industrias para que hagan la transición. Vamos a seguir en la inercia de una economía dependiente de los combustibles fósiles. Van a premiar a las industrias que no han hecho los deberes frente a las que sí los han hecho", ha afirmado García Paret.

El coordinador de Incidencia Política de Greenpeace ha celebrado, por otra parte, el nuevo plan de acción presentado por la CE para acelerar la electrificación de la economía, hasta alcanzar el 46 % del consumo energético.

"Esto va en la buena dirección porque supone una mayor ambición. Pero tiene que ir de la mano del avance de las renovables, que son las energías más baratas, las que nos dan mayor soberanía y mayor seguridad", ha subrayado.

Sara López, responsable de la campaña de transformación industrial de Ecologistas en Acción, ha considerado que la CE "cede una vez más frente al 'lobby' industrial con la nueva revisión del mercado de emisiones".

Su organización cree que "hay que ser firmes con el camino andado hasta ahora y mantener el rumbo" si se quieren reducir las emisiones de CO2.

"Por eso es necesario mantener el factor de reducción lineal y poner fin a la dependencia de la industria europea de los derechos gratuitos de emisión, que hasta ahora ha frenado más que facilitado la descarbonización de la industria, y de determinados sectores como el acero", ha manifestado a EFE.

Prolongar hasta 2038 la asignación gratuita para los sectores cubiertos por el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) "va en la dirección opuesta a la eliminación progresiva", ha dicho.

Sara López cree que la CE "no puede ceder con las medidas para descarbonizar Europa" y debe situarse "del lado de la gente y del planeta, y no de los beneficios de las empresas".

"Ralentizar las medidas para alcanzar la descarbonización debilita la transición en un momento crítico", ha agregado.

Los derechos gratuitos, ha afirmado, "solo deben concederse bajo el cumplimiento de reducciones reales de emisiones mediante las inversiones correspondientes, y devolverlos en caso de incumplimiento". EFE

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