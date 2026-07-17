Detenido un joven de 19 años por la muerte de un hombre tras una pelea en Ibiza

Ibiza, 17 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años por la muerte de otro de 29 con una botella rota durante una pelea ocurrida el jueves por la tarde en la localidad de Sant Antoni, en Ibiza, según ha informado el instituto armado.

El joven, de nacionalidad colombiana, ha sido detenido como presunto autor de un delito homicidio, tras agredir con una botella rota a un compatriota suyo, que falleció la pasada madrugada en el Hospital Can Misses de Ibiza, tras ingresar en estado grave.

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El Servicio de Salud de Baleares ha confirmado el fallecimiento de la víctima, mientras que el Ayuntamiento de Sant Antoni ha informado de que la agresión se produjo en la tarde de este jueves en la zona de Caló des Moro.

Según el consistorio, la pelea se produjo entre los dos hombres y, durante el enfrentamiento, uno de ellos agredió al otro con una botella rota.

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Los primeros en asistir al herido fueron los socorristas de la playa de Caló des Moro, con la ayuda de una ciudadana, quienes le practicaron una primera atención hasta la llegada de los agentes de la Policía Local.

Los policías continuaron con las maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios sanitarios, que trasladaron al herido en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Can Misses, escoltada por una patrulla policial.

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Pese a los esfuerzos de los sanitarios, el hombre ha fallecido este viernes a consecuencia de las heridas sufridas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades penales derivadas de ese suceso. EFE

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