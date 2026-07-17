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Detenidas en Turquía 17 personas, entre ellas directivos de clubes, por apuestas ilegales

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Ankara, 17 jul. (EFE).- Las autoridades de Turquía detuvieron este viernes a 17 personas, entre ellas varios directivos de clubes de fútbol, en una nueva operación impulsada por la Fiscalía General de Estambul contra las apuestas ilegales y amaños de partidos.

Según la investigación, las autoridades analizaron datos de operadores de apuestas autorizados en Turquía correspondientes al período 2020-2026 y los contrastaron con los registros de directivos de clubes de fútbol.

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Los investigadores identificaron a personas que, mientras ejercían funciones directivas en clubes, realizaron apuestas relacionadas con equipos rivales, mercados vinculados a goles —como las apuestas de más/menos goles— y apuestas sobre el rendimiento individual de jugadores.

En total, se emitieron órdenes de detención contra 19 sospechosos acusados de participar en apuestas ilegales.

En redadas coordinadas llevadas a cabo en diez provincias, entre ellas Estambul, la policía detuvo a 17 sospechosos, mientras que otros dos fueron localizados en el extranjero.

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Entre los investigados figuran principalmente antiguos directivos de clubes de distintas categorías del fútbol turco, incluidos equipos de la Superliga como el Galatasaray, el Besiktas, el Genclerbirligi y el Erzurumspor.

Además, fueron detenidos directivos de otros clubes de segunda y tercera categoría del fútbol profesional turco.

Turquía ha llevado a cabo numerosas operaciones contra redes de apuestas ilegales desde mediados de 2025.

Las primeras investigaciones se centraron en el sector del fútbol, con cientos de futbolistas, árbitros y directivos de clubes investigados, detenidos, encarcelados o suspendidos temporalmente de sus actividades futbolísticas. EFE

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