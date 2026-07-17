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Asociación de la Magistratura: deslegitimar a jueces erosiona la confianza en la justicia

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Badajoz, 17 jul (EFE).- La Asociación Profesional de la Magistratura ha considerado este jueves, sobre la condena de la Audiencia de Badajoz a David Sánchez, que “la deslegitimación sistemática de los jueces” cuando las resoluciones “no coinciden con las expectativas” erosiona la confianza en la justicia.

En una nota, la asociación se ha referido a las manifestaciones públicas que se han hecho en torno a la sentencia que condena a 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público al hermano del presidente del Gobierno.

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“En un estado de derecho las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de crítica jurídica, y en su caso de los recursos legalmente previstos”, pero “son incompatibles con el respeto, debido a la independencia judicial, las descalificaciones personales o las manifestaciones que atribuyen a los jueces motivaciones ajenas al ejercicio imparcial de su función jurisdiccional”, ha señalado.

En su opinión, "los jueces resuelven los asuntos mediante resoluciones motivadas, fundadas en el ordenamiento jurídico y sujetas al control de los tribunales superiores a través del sistema de recursos; ese es el cauce propio de un Estado de derecho”.

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La Asociación Profesional de la Magistratura ha expresado su respaldo institucional “al compañero que ha intervenido en este procedimiento y a todos los integrantes del Poder Judicial que ejercen su función con sometimiento exclusivo a la Constitución y a la ley”.

Y ha hecho un llamamiento a todos los responsables públicos para que sus manifestaciones “contribuyan al respeto de las instituciones y preserven la confianza de los ciudadanos en la Justicia”.

“La deslegitimación sistemática de los jueces cada vez que una resolución no coincide con las expectativas de una de las partes no solo afecta a quienes la dictan, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en una de las instituciones esenciales del Estado de derecho”, ha insistido. EFE

jlr/cgr/mcm

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