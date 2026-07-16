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Un estudio identifica patrones de síntomas en endometriosis que van más allá del dolor

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Barcelona, 16 jul (EFE).- Un estudio liderado por investigadores del Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona ha identificado patrones de síntomas en endometriosis que van más allá del dolor, entre ellos ansiedad, depresión y migraña.

Son las conclusiones de un estudio publicado en Human Reproduction que ha identificado distintos patrones de síntomas en más de 22.000 mujeres y que refuerza la idea de que la enfermedad va mucho más allá de sus manifestaciones ginecológicas tradicionales, ha informado el este jueves el IR Sant Pau.

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Durante años, la endometriosis, una enfermedad crónica en la que tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este, se ha clasificado principalmente según la localización y extensión de las lesiones observadas mediante cirugía o pruebas de imagen.

Sin embargo, estos sistemas describen solo parcialmente la experiencia real de las pacientes y explican mal la enorme variabilidad de síntomas asociada a la enfermedad, según los investigadores.

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De hecho, el diagnóstico de la endometriosis, que afecta a alrededor del 10 % de las mujeres en edad reproductiva, suele retrasarse entre cuatro y once años desde la aparición de los primeros síntomas, en parte porque sus manifestaciones pueden ser muy diferentes de una mujer a otra y porque con frecuencia se minimizan, se atribuyen a causas inespecíficas o no se reconocen a tiempo.

Con el objetivo de comprender mejor esta heterogeneidad de síntomas, investigadores de Estados Unidos y España analizaron información clínica y de salud de mujeres con endometriosis procedente del programa All of Us, uno de los mayores biobancos poblacionales del mundo.

El trabajo permitió identificar distintos patrones de síntomas y estudiar cómo se relacionan con la calidad de vida y la gravedad de la enfermedad.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron 19 síntomas y comorbilidades frecuentemente asociados a la endometriosis, entre ellos dolor pélvico crónico, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, migraña, ansiedad, depresión, fatiga crónica, infertilidad o síndrome del intestino irritable.

El análisis permitió identificar cuatro grandes patrones de síntomas entre las mujeres premenopáusicas, consideradas el grupo más representativo de la enfermedad activa.

El primero, que agrupaba al 18,8 % de las pacientes, se caracterizaba por una elevada carga de enfermedad, con dolor intenso, síntomas gastrointestinales y alteraciones del estado de ánimo.

Un segundo grupo, el más numeroso, representaba al 30 % de las mujeres y presentaba síntomas moderados, principalmente relacionados con el dolor y la esfera emocional.

Sin embargo, los investigadores identificaron un tercer perfil, presente en el 29,6 % de las pacientes, que estaba dominado por síntomas psicológicos y neurológicos como ansiedad, depresión o migraña, síntomas que no siempre se relacionan con la endometriosis.

Por último, un 20,6 % de las mujeres se concentraba en un grupo con una carga sintomática mucho menor.

La identificación de estos patrones ayuda también a comprender por qué muchas mujeres tardan años en obtener un diagnóstico, pues, cuando los síntomas predominantes son digestivos, neurológicos o psicológicos, la relación con la endometriosis puede pasar desapercibida y dar lugar a consultas sucesivas en distintas especialidades antes de llegar a una explicación común, según los expertos. EFE

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