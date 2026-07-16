Santa Bárbara pide al Supremo suspender el recurso contra los préstamos de 3.000 millones a Indra y Escribano

Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la tramitación del recurso contra la concesión de los préstamos vinculados al Programa Especial de Modernización (PEM) de Artillería Autopropulsada, en el que se reclama la paralización cautelar de 3.000 millones de euros en créditos estatales al 0% de interés concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Fuentes de la compañía han precisado a Europa Press que esta solicitud de suspensión no implica el desistimiento del recurso, tal y como ha adelantado el diario 'Expansión'.

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Esta petición se produce en un contexto de conversaciones con Indra, ya avanzadas por SBS, con el objetivo de impulsar la integración del sector, generar sinergias y aprovechar las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España.

En este sentido, la compañía ha reiterado su disposición a poner a disposición del Ministerio de Defensa su experiencia, capacidades inmediatas y propiedad intelectual nacional.

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Ambos préstamos están recogidos en el real decreto del 14 de octubre de 2025, por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de los PEM.

En total, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de estos programas.

Los programas en los que participa Indra --bien en solitario, con algún socio o adjudicados a Hisdesat, la cual controla-- acumulan 7.944 millones de euros en financiación pública, mientras que los de Airbus suman 4.030 millones de euros --incluido un programa de 350 millones en el que participan ambas compañías-- y los de Navantia totalizan 2.292 millones de euros.

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