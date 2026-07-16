Puente acusa a quienes cuestionaron la amnistía de haber hecho "otro ridículo europeo"

Madrid, 16 jul (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía supone "otro ridículo europeo" para quienes cuestionaron esta norma, el cual es "grave en sí mismo" y también "por reiterado".

Puente ha reaccionado así a la decisión del TJUE que ha considerado que la ley de la amnistía es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el proceso independentista en Cataluña.

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En un mensaje en X ha escrito que no estaría de más que "la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, alcanzara a todas las instituciones del Estado", sin concretar si esta crítica se refiere a las instancias judiciales. EFE